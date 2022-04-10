Bir ihale kıyağı daha

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın Rize-Artvin Havalimanı için 3 Mart’ta düzenlediği 369 milyon 800 bin liralık ihale eski Rize Milletvekili Abdülkadir Kart’ın sahibi olduğu Asl İnşaat Şirketi’ne verildi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın eski kapı komşusu olan Abdülkadir Kart’ın şirketi, son 10 yılda kamudan toplam 5 milyar 397 milyon TL değerinde 22 ihale aldı. Bu arada Riza-Artvin Havalimanı bütçeyi yiyen bir kara deliğe dönüştü. BirGün’ün haberine göre, bakanlığın şu ana kadar havalimanıyla ilgili üç ihale için harcadığı paranın toplamı 2 milyar 80 milyon TL’yi buluyor. Abdulkadir Kart’ın ASL İnşaat Şirketi kamu kurumlarından aldığı milyarlarca liralık ihalelerle sık sık gündeme geliyor. Şirket, 2012 ile 2022 yılları arasında kamudan toplam 5 milyar 397 milyon TL değerinde 22 ihale aldı. Haber Merkezi

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