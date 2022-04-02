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2 NİSAN 2022 CUMARTESİ - YIL: 53

Bir Son Şahit daha vefat etti

02 Nisan 2022, Cumartesi
Topal Hafız olarak tanınan, çileli bir ömür yaşayan, Son Şahitlerden biri olan Ali Osman Karahan 92 yaşında vefat etti.

Topal Hafız olarak tanınan 15-20 Temmuz süreci mağduru Ali Osman Karahan 92 yaşında vefat etti. Ali Osman Karahan hastalıkları ve ileri yaşına rağmen 2016 yılında tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Üstad Bediüzzaman Said Nursi’yi gören Son Şahitlerden biri olan Ali Osman Karahan hapishanede hücre cezasına da çarptırılmıştı. Kendisini ziyarete gelen ailesine verdiği teselli sözleri sebebiyle hücre cezasına çarptırılan Topal Hafız hastalıkları ve ileri yaşına rağmen 11 gün hücrede tutuldu. Gazetemizin 30 Kasım 2017 tarihli manşetinde “85 Yaşında Hücrede” başlığı ile yaşanan hukuksuzluğu gündeme getirmiştik. Kalp hastası, prostat kanseri, tek böbrekli ve gözleri yüzde 25 seviyesinde gören 85 yaşındaki Ali Osman Karahan, 15- 20 Temmuz sürecinde asılsız ve delile dayanmayan suçlamalarla cezaevine gönderilmişti. Ali Osman Karahan’ın durumunu gündeme getirmemizin ardından Isparta 1. Ağır Ceza Hakimliği tarafından 14 Aralık 2017 tarihinde tahliye kararı verildi. Topal Hafız 85 yaşında girdiği cezaevinden 15 aylık tutukluluğun ardından 87 yaşında ‘adli kontrol şartıyla’ tahliye edildi.

Neden tutuklandı?

Üstad’la 3 kez görüşen Topal Hafıza Üstad, “İleride sıkıntılı ve büyük bir nifak dönemi gelecek. Tutuklamalar olacak, belki cezaevlerinde yer kalmayacak. Ama Rabbim orada kardeşlerimi muhafaza edecek. Dışardakiler bile çok sıkıntılar yaşayacak. Ama sonra hizmetlerin çok artacağı güzel bir dönem olacak inşaallah. Sen de o dönemi görecek, belki tutuklanacaksın” demiş. Ali Osman Karahan’ın tutuklanmasına gerekçe gösterilen suçlamalar ise bu sözler olmuştu. Hâkim “Medyada böyle bir bilgi var, sen böyle demişsin, darbeyle ilgin ne?” diye sordu. Ali Osman Karahan, “Üstad bana böyle birşey söyledi, ben de bunu zaman içinde anlatmıştım, oradan duyulup söylenmiştir, 86 yaşındayım, ne darbesi?” dedi. Bu sorgunun ardından Topal Hafız, “Bunları bildiğine göre demek ki darbeyi buralarda organize ettin” gerekçesiyle tutuklandı.

Ali Osman Karahan (Topal Hafız) kimdir?

Isparta’nın Yalvaç ilçesinde 1930 yılında doğan Ali Osman Karahan doğuştan gelen kalça çıkıklığı nedeniyle “Topal Hafız” adıyla biliniyordu. “Hafız Ali Osman 1952’de Risale-i Nur’u tanıdıktan sonra Üstadı Bediüzzaman’ın tavsiyesiyle talebe yetiştirmeye çok önem vermiş; insanlara, gençlere Risale-i Nur dersleriyle ışık tutmuş, yol göstermiş, onların imanlarının inkişafına vesile olmuştur. Said Nursî Hazretleri bu mektubunda, Ali Osman Hocafendiyi, Diyanet camiasından Risale-i Nur’a sahip çıkanlar içinde sayıyor, tebrik ediyor, örnek hoca olarak gösteriyor. Üstad Said Nursî Hazretlerinin Yalvaç’a tam üç ziyareti vardır. Bu ziyaretlerin üçü de, birinci muhatap Ali Osman Hocafendinin davetiyle gerçekleşiyor.”

Kaynak: https://www.yeniasya.com.tr/kazim-gulecyuz/topal-hafiz-hakkinda_417982

Haber Merkezi

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