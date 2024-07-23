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24 TEMMUZ 2024 ÇARŞAMBA - YIL: 55

Bizlere danışılmadı

23 Temmuz 2024, Salı 17:00
Sokak hayvanları yasa teklifinin, konunun paydaşlarıyla görüşülerek hazırlandığı belirtilse de bazı hayvan hakları savunucuları, kendilerine danışılmadığını belirtti.

'İnsanlar ve hayvanlar için yaşanabilir şehirleri savunuyoruz'

 

Ankara’da yoğun ve gergin günler yaşanıyor. Sebebi de sokak hayvanlarına yönelik yasa teklifinin TBMM Tarım Orman ve Köyişleri Komisyonu’nda görüşülmesi. Komisyondaki görüşmeler çeşitli tartışmaları da beraberinde getiriyor. Tartışmaların odağında hayvanların sokaklardan toplanıp barınaklara tıkılması ve öldürülmesi anlamına gelen ‘ötanazi’ işlemi var. 

AKP GÖRÜŞ ALDI MI?

Teklifi hazırlayan AK Parti Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, ilgili STK ve kurumların görüşlerini aldığını belirtse de durum gerçekten öyle mi? Yenişehirlioğlu’nun 23 Mayıs 2024 tarihinde basın mensuplarının sorularına verdiği yanıtlardan biri teklifin nasıl oluşturulduğuyla ilgili. Buna göre Yenişehirlioğlu, “Bu konuda Tarım ve Orman Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ile Çevre Bakanlığı ile bir çalışma yürütüyor. Benim burada yaptığım; konunun paydaşlarıyla STK, gazeteciler, akademisyenler, mağdurlar, bu konuda hassasiyeti olan milletvekilleri ve farklı kesimden vatandaşlarımızı dinlemek, onların aktardıklarını not almak, bundan bir çıkarım elde etmek ve onların çözüm önerilerini dinlemek. Yaptığım çalışmalar bu doğrultuda. Bu çalışmaları yürütüp daha sonra bütün paydaşlardan aldığım bu bilgileri raporlaştıracağım ve gündeme getireceğiz. Nihai olarak bir metin oluşturulduğunda bunu meclise sunacağız” diyor.

Meclis’e giremiyorum

Bahadır Yenişehirlioğlu’nun bahsettiği metin nihayet Meclis’e geldi ve tartışılmaya başlandı. Ancak çoğu hayvan hakları savunucusu STK ve kurum yetkilisi, kendilerine söz edildiği gibi yasa teklifi öncesi görüş sorulmadığını belirtiyor. Onlara göre, Güvenli Sokaklar Derneği gibi hayvanların toplanıp öldürülmesini savunan derneklerin görüşlerini yansıtan bir metin var karşılarında. Hayvan hakları savunucularına yasa için görüşlerinin alınıp alınmadığını soruyoruz. Kimisi hiç aranmadığını, kimisi arandığını ama ‘göstermelik’ olduğunu kimisi de aranmayı beklemeden inisiyatif alarak raporu ilettiklerini söylüyor. Veteriner Hekimler Derneği Başkanı Gülay Ertürk’e yasayla ilgili görüşlerinin alınıp alınmadığını sorduğumuzda yanıtı “hayır” oluyor. Ertürk konuyla ilgili “Meclis’e giremiyorum. 17 Temmuz günü yapılan komisyon toplantısına, komisyon başkanlığına. Veteriner Hekimler Derneği olarak görüş ve düşüncelerimizi dile getirmek için katılma talebiyle ilgili dilekçeli başvurumuz vardı. Önceden başvurumuzu yapmıştık. Ancak o gün, toplantıya giriş için adımızın, güvenliğin elindeki listede olmadığı gerekçe gösterilerek toplantıya başlangıçta bizleri almadılar” diyor.

Haber Merkezi

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