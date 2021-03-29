Boğaziçili akademisyenler Danıştaya başvurdu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Melih Bulu’yu rektör olarak atama kararının iptalini isteyen Boğaziçili akademisyenler, üniversitede hukuk ve iletişim fakültesi kurulması hakkındaki Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin yürütmesinin durdurulması ve iptali için de harekete geçti.

Akademisyenler, “Cumhurbaşkanı tarafından kullanılan atama yetkisi kısa ve uzun vadede telâfisi güç, hatta imkânsız zararlarla karşı karşıya kalınmasına neden olacaktır” dedi. BirGün’de yer alan habere göre, Kararname’nin yürütmesinin durdurulmasını ve iptalini talep eden akademisyenler, konu hakkında yaptıkları açıklamada, “Bu şekilde tepeden inme fakülte açma kararı almak, atamalar gerçekleştirmek anayasal ilkeler ve kurallarla bağdaşmamaktadır. Yükseköğretim Kanunu’na, hukuka açıkça aykırıdır ve kamu yararı gözetmekten uzaktır” ifadesini kullandı.

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