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7 ŞUBAT 2020 CUMA - YIL: 50

Bu sistem değişmeli

07 Şubat 2020, Cuma
Cumhurbaşkanlığı seçiminde Erdoğan’a oy verenlerin yüzde 40’ı bu sistemin değişmesi gerektiğini söylüyor.

CHP’nin yaptırdığı “Seçmen gözünden siyasete ve Türkiye’ye bakış” araştırmasından dikkat çekici sonuçlar çıktı. Araştırmaya göre Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne geçilen 24 Haziran 2018 seçimleri ile kıyaslandığında Cumhur İttifakı çoğunluğu kaybetmiş görünüyor. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Erdoğan’a oy vermiş seçmenlerin dahi yüzde 40’ı “mevcut sistem bu şekilde devam etmemeli” diyor. 

Cumhur İttifakı’nda yüzde 6,8 oy kaybı

Araştırmaya göre AKP yüzde 42.6’dan yüzde 35.9’a, Cumhur İttifakı toplamı ise yüzde 53.7’den yüzde 46.9’a geriledi. Yüzde 6.8’lik oy kaybı yaklaşık 3.5 milyon seçmenin AKP’yi terk ettiği anlamına geliyor. CHP ise yaklaşık 1.8 milyon seçmen kazanmış ve oylarını yüzde 22.6’dan yüzde 26.3’e çıkarmış görünüyor. Ancak bu seçmenin ne kadar kalıcı olduğu şimdilik ölçülemiyor. Araştırma son genel ve yerel seçimlere ittifakla giren AKP– MHP ve CHP – İYİ Parti yakınlaşmasının pekiştiğini gösteriyor. AKP ve MHP’de her iki partinin seçmenlerinin ikinci tercihi yüzde 65 oranında diğer parti. İYİ Partili seçmenlerin yüzde 57’sinin ikinci partisi CHP.

AKP’li seçmenin yüzde 68’i benimsemiyor

Araştırmaya göre henüz 1,5 yılını dolduran Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ni seçmenlerin yüzde 68’i benimsemiyor. Gazete Duvar’ın haberine göre, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Erdoğan’a oy vermiş seçmenlerin yüzde 40’ı da “mevcut sistem bu şekilde devam etmemeli” diyor. “Sistem değişmeli” diyen MHP’lilerin oranı da yüzde 54. Sistemle ilgili “başkanlık sistemi kalmalı ama başkanın yetkileri azaltılmalı” diyenler yüzde 31,5, “parlamenter sisteme geri dönülmeli” diyenlerin oranı ise yüzde 47,3.

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