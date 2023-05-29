Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunda kesin olmayan sonuçlara göre oyların yüzde 52’sini alarak yeniden göreve seçildi. BBC Türkçe’ye konuşan Kanada’da Simon Fraser Üniversitesi’nde Sosyoloji Profesörü Yıldız Atasoy, sonuçlarda CHP’ye dargın seçmenin belirleyici olduğunu söylüyor.

Atasoy, “Ekonomik kriz, pandemi, depremde hükümetin ilk 2 günde gösterdiği yavaş tepkiden rahatsız olmalarına rağmen “AKP’ye oy vereceğim” diyen ve veren insanlar. Bunun sebeplerini incelediğimizde, 1980’den gelen ve 1997’de tamamen yasaklanan başörtüsü davasını görüyoruz. Bu yasak etrafında kutuplaşma çok derinleşti ve CHP’ye güvensizlik çok arttı” dedi. Atasoy, “Şu an CHP ağzıyla kuş tutsa bile bu insanların partiye güveni yok. Seçimden birkaç gün evvelinde köylerde insanlarla konuşuyordum ve bunlar arasında başörtüsü nedeniyle okulunu bitiremeyenler de vardı. “Eğer CHP başa gelirse kara döneme tekrar döneceğiz” diyorlardı. Bu çok inanılmaz ve önemli bir durum bence, CHP’ye çok dargın bir kitle var ve kesinlikle ekonomik kriz dahil, durum ne olursa olsun görüşleri değişmiyor” ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi