Çiftçinin hali belgesel oldu

Türk çiftçisinin son yıllarda kuraklık, yüksek girdi maliyetleri, ödenemeyen borçlar, pandemi gibi çeşitli sebeplerde yaşadığı sıkıntılar, “Muhtaç” adlı belgeselin konusu oldu.

Ulusal Belgesel Film Yarışması’nın finalistleri arasında yer alan Muhtaç, Antalya Altın Portakal Film Festivali’nde ilk kez seyirci ile buluşacak. Belgeselin yönetmeni Mehmet Emre Battal, “Bu belgeseli izleyen herkes rahatsız olacak” dedi. Yönetmen Battal, “Tarımın giderek yok olduğu, hepimizin bir şeylere muhtaç olduğu bir ülkede bu belgeseli çekmek zorunluluk haline geldi” dedi. Umduklarından çok daha sarsıcı bir tablonun ortaya çıktığını belirten Belgeselin koordinatörü Yiğit Nalçacı, her konuştukları çiftçinin aynı sorunlardan bahsettiğini söyledi. Nalçacı, çiftçilerin ürettiklerini satamadıklarını, aracılara kurban edildiklerini, kendilerini ikinci sınıf vatandaş olarak gördüklerini anlattı. Ankara - Anka

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