6’LI MASANIN SON AÇIKLAMASI: KARAMSARLIĞA KAPILMA DEĞİL, UMUDU BÜYÜTME ZAMANI. TÜRKİYE KAZANACAK. ÇOK AZ KALDI.

ORTAK ADAYIMIZ, HERKESİN CUMHURBAŞKANI

“Milletimiz emin olsun; ortak Cumhurbaşkanı adayımız hem ‘Türkiye Cumhuriyetinin 13. Cumhurbaşkanı,’ hem de sadece bu masa etrafında bir araya gelen siyasî partilere oy verenlerin değil, ‘Herkesin Cumhurbaşkanı’ olacak.”

İSRAF VE HAYAT PAHALILIĞI SON BULACAK

“Milletimiz müsterih olsun. Rüşvet, torpil, iltimas gidecek; adalet, dürüstlük ve liyakat gelecek. İsraf ve hayat pahalılığı son bulacak; üretim esas alınacak. Bir avuç rantiyeciye kaynak aktarımına son verilecek.”

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Çok daha kararlı ve ümitliyiz

- Altıncı kez bir araya gelen 6’lı masa toplantının ardından yapılan ortak açıklamada, “İlk kez 12 Şubat 2022 tarihinde bir araya gelerek ortaya koyduğumuz kararlılığımızla milletimize umut olduk.

- O tarihten sonra milletimiz tarafından ‘6’lı Masa’ olarak adlandırılan iş birliğimiz, kararlılıkla bugünkü aşamasına gelmiştir. Bilinmelidir ki bugün, 12 Şubat’tan çok daha kararlı ve umutluyuz!” ifadeleri kullanıldı.

Saadet Partisi (SP) Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’nun ev sahipliğinde altıncı kez bir araya gelen altı siyasi partinin genel başkanının altı saat süren toplantının ardından yapılan ortak açıklamada, “Toplumsal kutuplaşma son bulacak; toplumsal barış hakim olacak. Öfke ve nefret dili kaybedecek; nezaket ve karşılıklı saygı kazanacak. Demokrasi ve hukukun üstünlüğü tesis edilecek. Ahlaki yozlaşma ve manevi tahribatın önüne set çekecek etkin politikalar geliştirilecek” denildi. “Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem” mutabakat metnine imza atan altı siyasi partinin genel başkanını katıldığı toplantıda “Milletimiz emin olsun; ortak Cumhurbaşkanı adayımız hem ‘Türkiye Cumhuriyeti’nin 13. Cumhurbaşkanı’ hem de sadece bu masa etrafında bir araya gelen siyasi partilere oy verenlerin değil, ‘Herkesin Cumhurbaşkanı’ olacaktır” denilen açıklamada, “Bugünden itibaren seçim öncesi, seçim dönemi, seçim günü ve seçim sonrası olmak üzere önümüzdeki tüm süreçlerde istişareye önem veren anlayışımızla birlikte yol yürümeye devam etme kararlılığında olduğumuzun altını tekraren çizmek isteriz” ifadeleri kullanıldı.

CUMHURBAŞKANLIĞI HÜKÜMET İSTEMİ ÜLKEYİ FELAKETE SÜRÜKLEDİ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ve DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan; iki sayfalık ortak açıklamaya imza attı.

Açıklamada, “Ülkemizi hızla felakete sürükleyen Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin doğal sonuçlarına, yani; ekonomide iflasa, iç ve dış politikada itibarsızlaşmaya, kamu kurum ve kadrolarındaki çürümeye, yaşanan sosyolojik ve psikolojik çöküntüye dur demek için ilk kez 12 Şubat 2022 tarihinde bir araya gelerek ortaya koyduğumuz kararlılığımızla milletimize umut olduk. O tarihten sonra Türkiye’de artık hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağı anlaşılmış ve milletimiz tarafından ‘6’lı Masa’ olarak adlandırılan iş birliğimiz, kararlılıkla bugünkü aşamasına gelmiştir. Bilinmelidir ki bugün, 12 Şubat’tan çok daha kararlı ve umutluyuz!” denildi.

ORTAK SORUMLULUĞUNUN AĞIRLIĞINI HİSSEDİYORUZ

Toplantıda kamuoyunun gündeminde olan güncel ekonomik, iç ve dış siyasi gelişmeleri de değerlendirildiği ifade edilen açıklamada, “Ortak sorunlarımız karşısında ortak sorumluluklarımızın ağırlığını hepimiz omuzlarımızda hissediyor ve iş birliği kararlılığımızı da bu sorumluluk bilinciyle sürdürüyoruz” denildi.

“KARANLIK GÜNLERİN BİTMESİNE ÇOK AZ KALDI”

Açıklamada şöyle denildi: “Milletimiz emin olsun; ortak Cumhurbaşkanı adayımız hem ‘Türkiye Cumhuriyeti’nin 13. Cumhurbaşkanı’ hem de sadece bu masa etrafında bir araya gelen siyasi partilere oy verenlerin değil, ‘Herkesin Cumhurbaşkanı’ olacaktır. Milletimiz müsterih olsun; bu karanlık günlerin bitmesine çok az kaldı. Bu topraklarda; Toplumsal kutuplaşma son bulacak; toplumsal barış hakim olacak. Öfke ve nefret dili kaybedecek; nezaket ve karşılıklı saygı kazanacak. Demokrasi ve hukukun üstünlüğü tesis edilecek. Ahlaki yozlaşma ve manevi tahribatın önüne set çekecek etkin politikalar geliştirilecek. Rüşvet, torpil, iltimas gidecek; adalet, dürüstlük ve liyakat gelecek. Hak eden hak ettiğini eksiksiz alacak. İsraf ve hayat pahalılığı son bulacak; üretim esas alınacak. Geniş halk kitlelerinin yoksullaşmasına yol açan bir avuç rantiyeciye kaynak aktarımına son verilecek. Şimdi, karamsarlığa kapılma zamanı değildir! Zaman, her geçen gün umudu büyütme zamanıdır. Çünkü biz kazanacağız, Türkiye kazanacak! Biz kazanacağız, 85 milyon insanımız kazanacak!”

RECEP GÖREN - ANKARA

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Söz verdik bu düzeni değiştireceğiz

Altı siyasi parti genel başkanı 6. Kez toplantısından ardından sosyal medya hesapları üzerinden açıklamalarda bulundu:

- Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, “Herkes için adaleti ve demokrasiyi temin ve tesis edecek bir Türkiye’yi insanımızla buluşturmak, ‘herkesin cumhurbaşkanı’ olacak 13. Cumhurbaşkanı için sahip olduğumuz ortak iradeyi korumak için bir kez daha bir araya geldik. Vesilesiyle başta nazik ev sahipliği için Saadet Partisi Genel Başkanı Sayın Temel Karamollaoğlu olmak üzere tüm genel Başkanlara teşekkür ediyorum.”

- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Söz verdik; bu düzeni değiştireceğiz! Yarının Türkiye’sini inşa etmek için bir araya gelerek değerlendirmelerde bulunduğumuz toplantıda bizlere ev sahipliği yapan başta Sayın Temel Karamollaoğlu olmak üzere tüm genel başkanlara teşekkür ediyorum. #HepBirlikteGüzelYarınlara”

- Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, “İlk günden bugüne, her geçen gün umudu birlikte büyüttüğümüz, hep birlikte ve kararlı bir şekilde yol aldığımız değerli genel başkanlara çok teşekkür ediyorum. Şimdi; ülkemizin daha güçlü, daha adil ve daha yaşanabilir olması için #HepBirlikteGüzelYarınlara”

ORTAK AKIL VURGUSU

- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, “Ortak akıl, saygı ve makulün ışığında; güçlü, zengin ve mutlu bir Türkiye için bir araya geldiğimiz bu kıymetli toplantı için başta ev sahibi Sayın Temel Karamollaoğlu olmak üzere tüm genel başkanlara teşekkür ediyorum.”

- DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, “Yarının Türkiye’sini umutla kuruyoruz. Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem hedefimizi konuştuğumuz altıncı toplantımızı tamamladık. Toplantımıza ev sahipliği yapan Sayın Temel Karamollaoğlu başta olmak üzere tüm genel başkanlara teşekkür ediyorum.”

- Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, “6’lı Masa toplantısına ev sahipliği yapan Saadet Partisi Genel Başkanı Sayın Temel Karamollaoğlu’na teşekkür ediyorum. Türkiye’yi bu karanlık günlerden çıkarmak için azim ve kararlılıkla yürümeye devam ediyoruz. #TürkiyedeGelecekVar”

AHMET TERZİ - ANKARA

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BİR SONRAKİ TOPLANTI 2 EKİM 2022 CHP GENEL MERKEZİ’NDE

Ortak açıklamada, inanç ve kararlılıkla iş birliğinin çok daha güçlü bir şekilde devam edeceğini ve bir sonraki toplantının 2 Ekim 2022 Pazar günü saat 14.00’da CHP Genel Merkezinde gerçekleştireceği bildirildi.