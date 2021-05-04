Delil karartma kabul edilemez

Mazlumder, “Ses ve görüntü kaydının genelge ile yasaklanması, delil karartma refleksinden başka anlama gelmemektedir” açıklaması yaptı.

Mazlumder, Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan 27.04.2021 tarih ve 2021/19 nolu “Ses ve görüntü kaydı alınması” genelgesine tepki gösterdi. Mazlumder’den yapılan açıklamada “Neredeyse evlerin balkonlarına kadar sarkan MOBESE kameraları ile bütün toplumsal hayatı hukuka aykırı bir şekilde izleyen Emniyet Genel Müdürlüğü’nün, sokaktaki kolluk faaliyetleri sırasında özel hayatı ve kişisel verileri öne çıkararak ses ve görüntü kaydını engelleme çabası içerisine girmesi açık bir tutarsızlık olduğu gibi esaslı bir hukuksuzluktur. Düzenlemenin örtülü gerçek amacının “işkence ve kötü muamele nitelikli eylemlerin örtülmesi” olduğu yönündeki şüpheleri izale etmek için, bahse konu genelgenin yürürlükten kaldırılması gerekmektedir” denildi.

Kayıt altına alınmalı

Açıklamada, “Bahse konu ihlallerin en azından bir kısmını engelleme noktasında önemli bir araç olan ses ve görüntü kaydının genelge ile yasaklanması, delil karartma refleksinden başka anlama gelmemektedir. Kamu görevi yapan polisin o andaki eylemlerinin hiçbiri özel hayat kapsamında değerlendirilemez. Kolluk kaynaklı kötü muamele ve şiddetin önüne geçmek için; yasaklama şöyle dursun, mümkünse yaka kartı olarak taşınacak kameralar ile tüm kolluk faaliyetinin kayıt altına alınması gerekmektedir” ifadeleri kullanıldı.

Genelge hukuka aykırı

“İşlenen bir suçun delilini oluşturmak adına tüm vatandaşların görüntü kaydı alma hakkına sahip olduğu unutulmamalıdır” denilen açıklamada, şu ifadeler kullanıldı: “Bir genelge ile “kayıtlara el koyun!” demek, açıkça “suç işleyin!” demektir. Polisin vatandaşın elindeki videoyu silmesi, özel verilerin hukuka aykırı bir şekilde elde edilmesi suçunu oluşturur. MAZLUMDER olarak, Söz konusu genelgenin hukuka aykırı olduğunu vurgular, genelgenin iptal edilmesi için dava açacağımızı ifade ederiz. Genelgenin suçu örtme, sivil vatandaşlara hukuka aykırı müdahale ve gözaltı talimatı da içerdiği dikkate alındığında, konusu suç teşkil eden bu emre uyulmasının da hukuksuz olacağını vurgularız.”

İstanbul - Yeni Asya

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Genelgeye iptal dâvâsı

Ankara Barosu, kamusal olaylarda kolluğa ses ve görüntü alınmasını engellemek için getirilen Emniyet Genel Müdürlüğü’nün genelgesinin yürütmesinin durdurulması ve iptali istemiyle Danıştay’da dava açtı.

Dilekçede, “Kolluk faaliyetleri daha önce de ifade edildiği gibi, nitelikleri gereği temel hak ve özgürlüklere ve dolayısıyla insan haklarına müdahale özelliği taşıyan ve hukuka uygun bir şekilde kullanılmadığı zaman yargıya konu olabilen faaliyetlerdir. Bu sebeple kolluk faaliyetlerinin gerek uluslar arası gerekse de iç hukukta insan hakları açısından denetlenmesi ve değerlendirilmesi özel önem arz eder. Bu nedenlerle yürütmenin durdurulması, dava konusu Genelge için özel bir önemi haizdir ve ivedilikle davalı idarenin savunması alınmaksızın karar verilmelidir” denildi.

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BU YASAK UYGULANAMAZ

Kamusal olaylarda kolluğa ses ve görüntü alınmasını engellemek için getirilen Emniyet Genel Müdürlüğü’nün genelgesine tepki büyüyor. Üsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Süleyman İrvan’a göre, yasağın uygulanması çok da mümkün değil. Polisin toplumsal olaylarda tek tek vatandaşların cep telefonlarından görüntüleri sildirmesinin mümkün olmadığını belirten İrvan, “Basın özgürlüğü sadece medya kuruluşlarının haber alma ve verme özgürlüğü değildir. Aynı zamanda yurttaşların da haber alma ve verme özgürlüğüdür. Dolayısıyla her yurttaş basın özgürlüğünde tanımlanan o özgürlüğe sahiptir. Dolayısıyla herhangi bir konuda haber verme hakkına her yurttaş sahiptir” dedi.