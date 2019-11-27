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27 KASIM 2019 ÇARŞAMBA - YIL: 50

Demokrasinin enerjisi tükendi

27 Kasım 2019, Çarşamba 00:03
DP GENEL BAŞKANI GÜLTEKİN UYSAL: REJİMİN ADINI KOYALIM. BU DEMOKRATİK BİR REJİM DEĞİLDİR. PARTİ DEVLETİNE DÖNÜŞMÜŞ BİR ÜLKEDEN BAHSEDİYORUZ.

Mağdur olmayan yok

“Mağdur olmamış hiçbir siyasal ve toplumsal kesim kalmadı. Hayalimiz, herkesin hukukundan emin olduğu, nimet-külfet dengesini ortak paydada paylaşacağı bir Türkiye. Ülkenin derin bir nefes almaya ihtiyacı var.”

Alternatif oluşmalı

“Türkiye bir alternatif oluşturabilmeli.  Daha farklı demokratik düşüncelere sahip, demokrasinin her türlü rengine kapılarımız sonuna kadar açık bir birlikteliği arıyoruz. Türkiye’nin böyle bir birlikteliğe ihtiyacı var.”

Demokrasi ve adalet

“Bir çıkış arıyoruz. Türkiye’nin millî birlik ve beraberliğinin, ortak hayalinin merkezinin demokrasi ve adalet olduğu kanaatindeyiz. 1 Aralık’ta demokrasi perspektifini Türkiye ile paylaşacağız.”

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Demokrasinin enerjisi tükendi

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, “Rejimin adını koyalım. Bu demokratik bir rejim değildir. Türkiye’de demokrasinin oksijeni tükenmiştir” dedi.

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, kongrelerin haricinde yılda bir kez Genişletilmiş Temsilciler Meclisi’ni topladıklarını belirterek, 1 Aralık’ta DP’nin demokrasi perspektifini ve deklarasyonunu açıklayacaklarını söyledi. Türkiye’nin sıkıştığı siyasî alanda iki uçlu bir kriz yaşadığını söyleyen Uysal, “Türkiye, iktidarın milletle kavga ettiği, ana muhalefetin kendiyle kavga ettiği bir kriz yaşıyor. Burada bir çıkış arıyoruz. Bunun da, Türkiye’nin millî birliği ve beraberliğinin, ortak hayalinin merkezinin demokrasi ve adalet olduğu kanaatindeyiz. 1 Aralık’ta demokrasi perspektifini Türkiye ile paylaşacağız. DP’nin sahibi millettir, milletin ruhundan fışkırmış bir fikir hareketidir” diye konuştu.

Demokrasinin her rengine kapımız açık

Bizimtv’nin canlı yayınında açıklamalarda bulunan Uysal, Demokrat Parti’nin bir şemsiye olduğunu dile getirerek, “Kendi iddiamızın sahibiyiz. Yüzde 50 geniş kitlelere hitap edebilmiş, iktidar olmuş bir siyasî parti olarak daha farklı demokratik düşünceye sahip demokrasinin her türlü rengine kapılarımız sonuna kadar açık. Çünkü Türkiye’nin böyle bir birlikteliğe ihtiyacı var” dedi. Türkiye’de mağdur olmamış hiçbir siyasal, toplumsal kesim kalmadığını ifade eden Uysal, “Herkesin hukukundan emin olduğunu, nimet, külfet dengesini ortak bir paydada paylaşacağı bir Türkiye hayalimiz var. Bu hayali gerçekleştirebilmek amacıyla 1 Aralık parti kongresi değil, Temsilciler toplantısını yapacağız. Türkiye’nin derinden bir perspektif ve fikri çerçeveye ihtiyacı var” ifadelerini kullandı.

Rejimin adını koyalım

Türkiye’nin demokrasi ve adalet gibi temel fikirler etrafında bir araya gelmesi gerektiğini söyleyen Gültekin Uysal, şöyle devam etti: “İktidarın böyle bir arayışı olduğunu düşünmüyorum. Ne AKP ne de Erdoğan’ın Türkiye’yi taşıyabilir imkânı kalmamıştır. Bu açıdan bir demokratik dönüşümün, sadece sayısal çoğunlukla ilgili değil, onu aşan bir şekilde kendisini yeniden kodlamaya ihtiyacı var. Bu da siyasî formülasyonla yapabilirsiniz” dedi. Türkiye’nin derinden nefes almaya ihtiyacının olduğunu söyleyen Uysal, “Rejimin adını koyalım. Bu demokratik bir rejim değildir. Türkiye’de demokrasinin oksijeni zaten tükenmiştir. Ortada sandık var diye ‘demokrasi var’ diyemeyiz. Parti devletine dönüşmüş bir ülkeden bahsediyoruz. Bu iki kutupluluk içinde Türkiye bir alternatif oluşturabilmelidir.”

Köklü değişikliklere ihtiyaç var

Yeni kurulacağı söylenen bir partinin genel başkanı olarak ismi geçen kişinin partiye geçeceği ve 41 milletvekilinin 1 Aralık’ta DP’ye katılacağı haberlerini kesin bir dille yalanlayan Uysal, “Te’vil götürmez bir zırvadır. Hakikati olmayan bir takım söylemlerdir: Bizim böyle arayışımız, temasımız yok. 1 Aralık’ta bizim katılım programımızda yok” şeklinde konuştu. İki kutuplu siyasetin Türkiye’nin gerçek gündemini perdeler hâle getirdiğine işaret eden Gültekin Uysal, “Bizim temel tezimiz, Türkiye’yi en geniş ortak paydada buluşturabilecek adımlar atmaktır. Türkiye’de birtakım iyileştirmeler değil köklü değişiklere ihtiyacı vardır. Türkiye çok sistematik bir çöküşle karşı karşıyadır. Bizim amacımız üçüncü yolu açmaktır. Uçlara kaymış siyaseti, makul çoğunluğun sesi olacak, onların öncelikleriyle beraber yeniden şekillendirilmesi gerekiyor” dedi.

FATİH KARAGÖZ - ANKARA

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