Demokrasiye inancı muhafaza ediyor

Gültekin UYSAL - Demokrat Parti Genel Başkanı

Baskıcı rejimler, kendi inanç ve fikirlerini, kendi doğrularını dayatırken ilk işleri medyayı denetlemek, baskı ile medyayı tekelleştirmektir.

Bugün Türkiye'de yaşanan tam da budur.

Kâh hakem kuruluş dediğimiz ve hakem olması gereken kurum ve kuruluşları kullanarak, kâh da medyanın gelir kaynaklarını kontrol ederek medya kuruluşlarının bir çoğunu yedeğine almıştır.

Bu vasatta ise 'hürriyet' diyen ve yediği ekmeğin hakkını veren, dahası demokrasiyi sadece kendinin değil, bir milletin aşı, ekmeği bilenler ise demokrasiye inancı, ülkeye duyulan umudu muhafaza ettiği için tarih, ahlâkî ve vicdanî bir satıhta durarak minnete matuf olmuştur.

Yeni Asya camiası işte bu noktada bizlerin minnet duyduğu nadide kuruluşlardandır.

İktidarın her türlü baskısı ve sultasına rağmen 'inanmış' bir gelenek olarak 57 yıldır yayın hayatını sürdürmekte olan Yeni Asya Gazetesi ve camiasına teşekkür bizler için demokrasi adına borçtur.

Tüm bunlar vesilesiyle takdir ve teşekkür borçlu olduğumuz Yeni Asya Gazetesi'nin kuruluş yıl dönümünü kutluyor, adalet ve demokrasiye büyük bir inanmışlıkla sürdürdüğü varlığının ve başarılarının devamını diliyorum.