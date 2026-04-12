Papa'dan dünya barışı çağrısı

Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo, dünyada güç gösterilerinin ve savaşların son bulması gerektiğini belirterek, ülkelerin liderlerine yeniden silahlanma masalarında değil, diyalog ve arabuluculuk masalarında oturma çağrısı yaptı.

Papa, çatışma bölgelerindeki çocuklardan çok sayıda mektup aldığını belirterek, şöyle konuştu: “Bunları okurken, masumiyetin gerçeğiyle, bazı yetişkinlerin gururla savunduğu eylemlerin tüm dehşeti ve insanlık dışılığı hissediliyor. Çocukların sesini dinleyelim. Sevgili kardeşlerim, elbette ulusların yöneticilerinin bağlayıcı sorumlulukları var. Onlara haykırıyoruz, durun. Barış zamanı geldi. Yeniden silahlanmanın planlandığı ve ölümün düşünüldüğü masalarda değil, diyalog ve arabuluculuk masalarında oturun.” AA

