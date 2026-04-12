Müzakerelerden sonuç çıkmadı

İslamabad’daki ABD-İran görüşmeleri 21 saatin ardından sonuçsuz kaldı; İran basını, anlaşmazlığın sebebini ABD’nin aşırı taleplerine bağladı.

ABD ile İran’ın Pakistan’ın başşehri İslamabad’da yürüttüğü müzakereler resmen sona erdi. ABD heyeti 21 saat süren görüşmelerin ardından İran’la anlaşılamadığını duyurup ABD’ye geri dönerken, İran medyasında, İslamabad’daki Tahran-Washington görüşmelerinde ortak bir çerçeve ve anlaşmaya varılamamasının sebebinin ABD’nin aşırı talepleri olduğu öne sürüldü.

İran: Müzakereler devam edecek

İran Hükümeti tarafından resmi X hesabı üzerinden yapılan açıklamada, heyetler arasındaki görüşmelerin 14 saat sürdüğü bildirildi. Açıklamada, “İki tarafın teknik ekipleri şu anda uzmanlık metinlerinin değişimini gerçekleştiriyor. Müzakereler, bazı görüş ayrılıklarına rağmen devam edecek” ifadelerine yer verildi.

Müzakerelerde en kritik başlık Hürmüz Boğazı

ResmÎ makamlar müzakerelerin süreceği mesajını verse de, masadaki temel krizin “Hürmüz Boğazı” olduğu belirtiliyor. İran basınına göre de İslamabad’da gerçekleşen müzakerelerde Hürmüz Boğazı, taraflar arasındaki en kritik anlaşmazlık başlığı olarak öne çıktı. Amerikan CNN kanalı da İslamabad’daki havanın genel olarak “olumlu” seyrettiğini ancak Hürmüz Boğazı’nın kontrolü noktasında tam bir çıkmaza girildiğini kaydetti.

Petrolün kalbi durdu! - Hürmüz yeniden kapandı

ABD ile İran arasında İslamabad’da yürütülen kritik görüşmelerden sonuç çıkmayınca tansiyon hızla yükseldi. İran, dün sabah saatlerinde Hürmüz Boğazı’nı yeniden kapattı.

Boğazdan geçmeye hazırlanan iki petrol tankeri de İran güçleri tarafından engellendi.

