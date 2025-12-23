Deprem suçluları affedilmemeli

Eski İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı ve ceza hukukçusu Adem Sözüer, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada 11. Yargı Paketi’ne ilişkin uyarılarda bulundu.

Deprem öncesi yapılaşmalarda merkezi idare, yerel yönetimler ve yetkililerin sorumluluklarını yerine getirmediğini belirten Sözüer, bu ihmal zinciri sebebiyle 6 Şubat depremlerinde on binlerce insanın can verdiğini hatırlattı. Buna rağmen sorumlu kamu görevlileri hakkında soruşturma izni verilmemesinin adaleti zedelediğini vurgulayan Sözüer, insan yaşamına karşı işlenen bu suçlara ilişkin davaların ciddi problemlerle sürdüğünü ifade etti.

11. Yargı Paketi ile infaz indirimi ve denetimli serbestlik adı altında getirilen düzenlemelerin cezasızlık algısını güçlendireceğini kaydeden Sözüer, Anayasa Mahkemesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarının uygulanmadığı bir ortamda yaşam hakkı başta olmak üzere temel hakların güvencede olamayacağını belirterek, mağdur ailelerin adalet arayışına destek çağrısı yaptı.

İstanbul - Sedat Serdar