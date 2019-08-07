Devlet, ideolojiden kurtulmalı

AKP’nin ilk yıllarındaki önemli icraatlarının birçoğunda imzası bulunan isimlerden biri olan Prof. Dr. Ömer Dinçer geçtiğimiz günlerde “Kamu Yönetimi Adabı” ismiyle bir kitap yazdı.

Dinçer, kitapla birlikte, Türkiye’deki mevcut durumu değerlendirdi. Türkiye’de ortak bir vizyon oluşturulması gerektiğini ifade eden Dinçer, “Devletin günümüzden itibaren adalet, insan hakları, vatandaşının yaşam kalitesi, diğer ülkeler arasındaki konumu, vs. ilişkin vizyonu net değilse, o zaman bocalama olur, ilkesel bir duruş ve tutarlı bir bütünlük olmaz, yapılan değişiklikler de amacına ulaşmaz. Türkiye’de böyle bir ortak bir vizyon ve zihniyet değişimine ihtiyaç olduğu kanaatindeyim” dedi. “Önce Türkiye’nin üç meselesini halletmek lâzım” diyen Dinçer şöyle devam etti: “Birincisi, devleti ideolojik devlet olmaktan çıkartmak lazım. İkincisi, otoriter yönetim yapısını değiştirmek lazım. Bu ikisine bağlı olarak kurgulanmış olan merkeziyetçi yapıyı da idari anlamda çözmek lâzım.”

Sistemin kurgusunda eksiklikler var

Independent Türkçe’nin haberine göre, sistemin temel sorunlarından birinin merkezileşmeye sebebiyet vermesi olduğunu belirten Dinçer, “Bizdeki temel sorunlardan biri başkanlık sistemi kurgulanırken, yeni yönetim paradigmasının ilke ve politikaları geliştirilmedi, şimdi her yönetici el yordamıyla bulmaya çalışıyor. Bu ise süreçleri kurumsallaştırmak yerine hem bireysel tarzlara dönüştürüyor hem de sorun çıktıkça merkezileştiriyor. Sistemin kurgusundaki eksiklik ve hatalar ile yönetim zihniyetinin sorunları için kitapta kısa bir bölüm var” dedi. Dinçer, sistem kurgulanırken eksiklerin olduğunu ifade ederek, “Cumhurbaşkanlığı bünyesinde birtakım yeni birimler oluşturuldu. Tabi bunların hepsinin isabetli olduğunu ve yerli yerine oturduğunu -veya tersini- söylemek için henüz çok erken ama bir yönetim bilimci gözüyle, daha başlangıçta kurgulanırken bazı eksikliklerin olduğunu söylemek de gerekir” şeklinde konuştu.