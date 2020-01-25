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Elazığ’dan sonra Kanal için de uyardı

25 Ocak 2020, Cumartesi 23:52
Prof. Dr. Naci Görür, Elazığ’daki 6,8’lik şiddetli deprem sonrası, yapılması düşünülen Kanal İstanbul projesi için de ikaz etti.

Prof. Dr. Naci Görür, Elazığ’da meydana gelen 6.8 şiddetindeki deprem sonrası, Kanal İstanbul projesine dair sosyal medyadan ciddî ikazda bulundu.

Daha önce medyadan bir kaç kez açıklamada bulunan Prof. Dr. Görür, “Buradan bir kez daha yetkilileri uyarmak istiyorum: Kanal İstanbul’un K. Çekmece-Marmara arası çok riskli. Buradaki kıtasahanlığı Çekmece gölleri açıklarında çok faylı. Bu faylar KB-GD (Kuzey Batı - Güney Doğu) doğrultusunda. Bu fayların bazılarının canlı olma olasılığı çok fazla. Bunlar çok sığ da değiller, bazı kesitlerde 4-5 km derinlikte. Eldeki sismik kesitlerden tam olarak değerlendirilemiyor. Denizdeki bu fayların Çatalca Fay Zonu ve Çekmece gölleri etrafındaki heyelan sistemlerinin kökleri ile de ilişkileri olabilir. Dolayısıyla Kanal’ın Marmara ağzı-K. Çekmece arası beklenen 7,2 büyüklüğündeki depremden çok şiddetli etkilenebilir. Burada kıtasahanlığının parçalanmış olması ve mevcut fayların harekete geçme olasılığı Kanal’ın bu kısmında şiddeti daha da arttırarak büyük bir felakete neden olabilir. Yetkililere sesleniyorum. Lütfen ama lütfen sözkonusu kıtasahanlığında ayrıntılı jeolojik ve jeofizik çalışma yapmadan Kanal’a kazma vurmayın” ifadelerini kullandı.

Doğu Anadolu Fay hattı uyandı, endişeliyim

İstanbul Teknik Üniversitesi’nden emekli, TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi’nin eski başkanı ve 1999-2014 döneminde deprem araştırmalarında görev almış Prof. Dr. Naci Görür ise, Elazığ konusunda daha önce pek çok uyarıda bulunmalarına rağmen devlet eliyle tedbirler alınmamasına tepkili. Görür, Twitter mesajlarıyla Elazığ ve köyleri için yıllar önce hazırlık yapılması çağrısında bulunduğunu ancak projelerine ret cevabı verildiğini belirterek, “Halbuki her fay kuşağında depremin ergeç geleği biliniyor. Neden daha ortada deprem yokken oralar ele alınmıyor? Bileniniz var mı?” diye sordu.

Prof. Görür, Elazığ - Sivrice merkezli depreme ilişkin analizi de paylaşarak, Deprem Doğu Anadolu Fay’ının (DAF) birikmiş enerjisini boşaltmak için başka depremlere de yol açabileceği endişesini ifade etti. Görür, DAF’ın yaklaşık 600 kilometre uzunluğunda, sol yönlü ve doğru atımlı olduğunu kaydetti. 

3 AY ÖNCEKİ KONUŞMASI OLAY OLDU

Bu arada, depremle ilgili çalışmalar bölgede devam ederken Prof.  Görür’ün Ekim ayında yaptığı bir konuşma sosyal medyada gündem oldu. Görür’ün konuk olduğu program 6 Ekim 2019 tarihinde CNN Türk’te yayınlandı. Hakan Çelik’in sorularını cevaplayan Görür, söz konusu yayında şu ifadeleri kullanıyor: Doğu Anadolu fayına bir uyarı yapmak istiyorum. Bu fay uzun zamandır suskun. Doğu Anadolu fayı uzun zamandır suskun. Aşağı yukarı bin 500 yıllarından beri deprem olmadı. Büyük depremler olmuş. O bölgeler için ciddi risk söz konusu, Elazığ – Bingöl arası.

PROJELERİ REDDETTİLER

Prof. Dr.  Görür, merkez üssü Elazığ’ın Sivrice ilçesi olan, 6,8 büyüklüğündeki depremin, Doğu Anadolu fay hattının uyanması anlamına geldiğini dile getirdi.  Prof. Görür, daha önce Elazığ ve köylerinin depreme hazırlıklı olması gerektiğini söylediğini, bu konuda projeler hazırladıklarını ancak TÜBİTAK ve Devlet Planlama Teşkilâtı’nın reddettiğini ifade etti.  Prof. Görür, depremin olduğu bölgede 1874 yılında 7.1, 1875’te ise 6.7 büyüklüğünde iki deprem olduğunu belirterek, yaşanan depremin endişe verici olduğunu dile getirdi. İstanbul - Yeni Asya

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