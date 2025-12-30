"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
30 ARALIK 2025 SALI - YIL: 56

Erden Timur tutuklandı

30 Aralık 2025, Salı
"Futbolda bahis" soruşturması kapsamında gözaltına alınan eski Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur, "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçundan sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca "futbolda bahis" iddiasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında sabah saatlerinde İstanbul Adliyesi'ne sevk edilen eski Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur'un savcılıktaki ifadesi tamamlandı.

Şüpheli Erden Timur hakkında Spor Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma, Timur'un emniyette ve savcılıkta alınan ifadesi ile tüm dosya kapsamı bir arada değerlendirildiğinde delil durumuna göre Terörizmin Finansmanı ve Aklama Bürosu'na aktarıldı.

Timur, "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçundan tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi.

Hakimlik Erden Timur'un tutuklanmasına karar verdi.

Erden Timur hakkındaki sevk yazısına ulaşıldı

Yazıda, şüpheli Erden Timur'un ortağı olduğu Timur Gayrimenkul Geliştirme Yapı ve Yatırım AŞ tarafından 2024-2025 arasında kripto varlık platformu OKX TR'ye toplam 144 milyon 217 bin lira gönderildiği, bu paranın kripto varlığa çevrildiği, yaklaşık 1 milyon dolarlık kısmının ise A.T'ye ait yurt dışı borsalardaki hesaplara gönderildiği ifade edildi.

Şüpheli Erden Timur ile A.T. arasında karşılıklı para transferlerinin tespit edildiği aktarılan yazıda, Timur'un ifadesinde A.T.'nin arkadaşı olduğunu ve aralarında borç ilişkisi bulunduğunu beyan ettiği belirtildi.

Yazıda, bu işlemlerin miktarı, mahiyeti ve niteliği dikkate alındığında basit bir alacak-verecek ilişkisi olarak değerlendirilemeyeceği ve hayatın olağan akışına aykırı olduğu vurgulandı.

Timur'un 2023-2025 yılları arasında Kapalıçarşı'da faaliyet gösteren bir firma üzerinden "altın alım satımı" açıklamasıyla yaklaşık 1 milyar lira tutarında para transferi gerçekleştirdiği belirtilen yazıda, aynı firma üzerinden, benzer tarihlerde Murat Özkan, Fatih Kulaksız ve Murat Özkaya'ya ait Metal Oto Ticaret firması ile Eyüpspor Kulübü tarafından da yüksek hacimli işlemler yapıldığı kaydedildi.

Şüpheli Timur'un ifadesinde, babasından borç aldığı 226 kilo altının karşılığını ödemek amacıyla bu işlemleri gerçekleştirdiğini söylediği vurgulanan yazıda, yapılan para transferlerinin basit bir alacak-verecek ilişkisi olarak nitelendirilmesinin hayatın olağan akışına aykırı olduğuna işaret edildi.

Sevk yazısında, şüpheli Erden Timur'un şahsi hesabına gayrimenkul ödemesi/kapora adı altında çok sayıda para transferi yapıldığı ifade edilerek, Timur'un ifadesinde, 2021 yılına kadar işlemlerini şahsi hesapları üzerinden yürüttüğünü, bu tarihten itibaren ise işlemleri firmaları üzerinden gerçekleştirdiğini beyan ettiği kaydedildi.

Yüksek miktarda varlık şahsi hesaplara aktarıldı

Yapılan incelemede, Timur'un 2024 yılı içinde şahsi hesaplarına yaklaşık 300 milyon liranın nakit olarak yatırıldığının tespit edildiği belirtilerek, şahsi hesaplar üzerinden şirket adına işlem yapılmasının hayatın olağan akışına aykırı olduğu, tacirlerin basiretli iş insanı gibi davranma yükümlülüğü bulunduğu vurgulandı.

Yazıda, yapılan işlemlerin hem bu yükümlülüğe aykırılık taşıdığı hem de 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun'un 15. maddesi kapsamında yasak niteliğinde olduğu ifade edildi.

Timur'un, yetkilisi olduğu şirketler adına şahsi hesaplarını kullandığına dair herhangi bir yazılı bildirimde bulunmadığı ve yüksek meblağlarda para transferi yapılan Timur Gayrimenkul Geliştirme Yapı ve Yatırım AŞ, TG Timur Gayrimenkul ve Ticaret AŞ, Timur Şehircilik ve Planlama AŞ isimli firmaların son 3 yıldır ticari zarar beyan ettiği kaydedildi.

Şirketler ile Timur'un şahsi hesapları arasında yapılan finansal hareketlerin incelendiğinde, yüksek miktarda varlığın şahsi hesaplara aktarıldığı ve şirketlerin bu nedenle zarar ettiği tespitine yer verildi.

Sevk yazısında, şüpheli Erden Timur'un, hakkında yasa dışı bahis suçundan derdest kovuşturma bulunan ve kamuoyunda "bahis baronu" olarak bilinen V.Ş'e 24 daire sattığına ilişkin haber ve paylaşımların bulunduğu, yapılan araştırmalarda, V.Ş'nin adının İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen bir dosyada, 2018 tarihli aklama suçu inceleme raporunda geçtiği aktarıldı.

Bu raporda ise E.U'nun V.Ş. adına BTE Kağıthane (NEF) firmasına, 2015-2016 yılları arasında 18 işlemde toplam 7 milyon 541 bin lira gönderdiği ve bu tutarın taşınmaz satın alınarak aklandığı kanaatine varıldığı belirtilen yazıda, "Dolayısıyla şüphelinin (Erden Timur) yasa dışı bahisten elde edilen haksız kazancı kabul ederek suçtan elde edilen mal varlığı değerinin aklanmasında yer aldığı" ifadelerine yer verildi.

Ayrıca, Timur'a ait şirketlerin Peker Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ ile yaklaşık 155 milyon liralık işlem hacmine ulaştığı, hem Peker GYO hem de Erden Timur hakkında "Şahinler Grubu" konulu birçok dolandırıcılık iddiasıyla yapılan başvurular ve yürütülen soruşturmaların bulunduğu aktarıldı.

Sevk yazısında ayrıca, şüphelinin hesap hareketlerinin incelenmesi sonucunda, hakkında yasa dışı bahis şüphesi bulunan 93 kişiyle toplam 1 milyon 309 bin lirayı bulan para alışverişlerinin tespit edildiği, dolayısıyla yasa dışı bahisten elde edilen paraların "taşınmaz satışı/kapora" adı altında kaynağının meşru yoldan elde edildiği izlenimi verilerek aklandığının değerlendirildiği kaydedildi.

Savcılık, şüpheli Erden Timur'un üzerine atılı "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" suçunu işlediğine dair kuvvetli suç şüphesini gösteren olgular, mevcut delil durumu, MASAK raporu ile suçun vasıf ve mahiyeti dikkate alınarak tutuklanmasını talep etti.

AA

Okunma Sayısı: 196
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Sistem suçlu üretiyor - Adalet mekanizmasında kaos

    UNESCO ödüllü çini sanatçısı Mehmet Gürsoy: Sanat, gerçek Sanatkârla bağ kurdurmalı

    Rusya: Ukrayna, Putin'in konutuna saldırı girişiminde bulundu - Ukrayna: Saldırmadık

    Çocuklar ölmeyi bekliyor

    DP Genel Başkanı Uysal: İktidar ülkeyi güvenlik riskine sürüklüyor

    "Futbolda bahis" soruşturmasında 18 kişi hakkında tutuklama, 6 şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı

    Erden Timur tutuklandı

    İstanbul'a fırtına uyarısı

    200 bin prefabrik eve ihtiyaç var

    Ezanı susturma teklifi Knesset’te

    En güçlü ortak talep adalet

    İşçi ve emeklinin yoksulluğu gündem dışına itiliyor

    Tekstilde 300 bin kişi işsiz kaldı

    Gıda fiyatları 9 yılda 20 kat arttı

    Topraklarınızı satmayın

    Fatih Altaylı hakkında tahliye kararı

    DEAŞ'a yönelik Yalova'daki operasyonda 3 polisimiz şehit oldu - 6 terörist ölü ele geçirildi, 5 şüpheli gözaltında

    Myanmar'da hava saldırıları altında kanlı 'seçim'

    'Ukraynalı askerlerin Donbas'tan çekilmesi lazım'

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Sistem suçlu üretiyor - Adalet mekanizmasında kaos
    Genel

    Rusya: Ukrayna, Putin'in konutuna saldırı girişiminde bulundu - Ukrayna: Saldırmadık
    Genel

    DP Genel Başkanı Uysal: İktidar ülkeyi güvenlik riskine sürüklüyor
    Genel

    Çocuklar ölmeyi bekliyor
    Genel

    Nurdan Katreler
    Genel

    Erden Timur tutuklandı
    Genel

    "Futbolda bahis" soruşturmasında 18 kişi hakkında tutuklama, 6 şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı
    Genel

    İstanbul'a fırtına uyarısı
    Genel

    UNESCO ödüllü çini sanatçısı Mehmet Gürsoy: Sanat, gerçek Sanatkârla bağ kurdurmalı

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2025, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.