"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
16 AĞUSTOS 2021 PAZARTESİ - YIL: 52

Geçmiş olsun Türkiye!

16 Ağustos 2021, Pazartesi
DÜNYANIN PEK ÇOK ÜLKESİNDEN ÜLKEMİZE TAZİYE VE DAYANIŞMA MESAJI YAĞDI. AB TÜRKİYE DELEGASYONU, “GEÇMİŞ OLSUN TÜRKİYE!” MESAJINI PAYLAŞTI.

Avrupa Birliği, Ukrayna, Bosna Hersek, İran, Belçika, İrlanda, Pakistan ve Sırbistan Batı Karadeniz bölgesinde etkili olan aşırı yağışlar sonucu oluşan sel sebebiyle vefat eden vatandaşlar için taziye ve Türkiye ile dayanışma mesajı gönderdi. Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonunun Twitter hesabından yapılan açıklamada, “Türkiye’de üst üste yaşanan felaketler, AB Türkiye Delegasyonu olarak bizleri derinden üzmektedir. En son Karadeniz Bölgesi’nde 40 vatandaşın vefat ettiği sel felâketi sebebiyle yaşanan acıları en samimî duygularımızla paylaşıyor, tüm Türkiye’ye başsağlığı diliyoruz.” dedi. Bu zorlu günlerin bir an önce son bulması temennisinde bulunan AB Türkiye Delegasyonu, “Geçmiş olsun Türkiye!” mesajını paylaştı.

Ukrayna’dan tazİye mesajı

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Karadeniz’de yaşanan sel felâketi sebebiyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türk halkına taziye mesajı gönderdi. Zelenskiy, Twitter’dan yaptığı paylaşımda, selde yakınları vefat eden ailelerin acılarını paylaştıklarını ifade etti. Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba da Twitter’dan yaptığı paylaşımda, sel sebebiyle yaşanan can ve mal kaybından dolayı çok üzgün olduğunu kaydetti. Felâketzedelerin ailelerinin acısını paylaştığını aktaran Kuleba, Ukrayna’nın Türk dostlarına olan desteğinin sarsılmaz olduğunu vurguladı.

Bosna Hersek’ten mesaj

Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyinin Boşnak üyesi Sefik Dzaferovic, Karadeniz’deki sel felâketinde vefat edenler için taziye mesajı gönderdi. Dzaferovic, Erdoğan’a gönderdiği taziye Batı Karadeniz bölgesinde etkili olan aşırı yağışlar sonucu oluşan sel sebebiyle vefat eden vatandaşlar için taziye ve Türkiye ile dayanışma mesajı gönderdi., Kastamonu, Sinop ve Bartın’da meydana gelen sel felâketine ilişkin gelişmeleri büyük bir üzüntüyle takip ettiğini vurguladı. Boşnak lider mesajında, “Size, vefat eden vatandaşların ailelerine ve kardeş Türk halkına başsağlığı dileklerimi sunuyor, yaralılara âcil şifalar diliyorum.” ifadesini kullandı.

İran: acınızı paylaşıyoruz 

İran’ın Ankara Büyükelçiliği de Twitter’dan yaptığı açıklamada, Türkiye’nin çeşitli bölgelerinde meydana gelen sel felâketinde vefat edenlere başsağlığı, yaralılara da âcil şifa dileyerek, Türkiye’nin ve Türk halkının acısını paylaştığını bildirdi. Twitter hesabından “Düşüncelerimiz Karadeniz bölgesinde yaşanan şiddetli sel felâketinde vefat edenlerin aileleriyle birlikte.” mesajını paylaşan Belçika’nın Ankara Büyükelçiliği ise Sinop, Samsun, Bartın, Karabük ve Kastamonu halkıyla dayanışma içinde olduklarını ifade etti.

İrlanda’dan da mesaj

İrlanda’nın Ankara Büyükelçiliği’nce Twitter’dan yapılan açıklamada, Türkiye’de yaşanan sel felâketlerinden dolayı derin üzüntü duyulduğu kaydedilirken, sel sebebiyle yakınları vefat edenlere başsağlığı dileğinde bulunuldu.

Pakİstan’dan başsağlığı

Pakistan’ın Ankara Büyükelçiliği’nce Twitter’dan paylaşılan mesajda da, Pakistan halkı ve hükümetinin Karadeniz Bölgesi’nde yaşanan sellerdeki can ve mal kayıpları için Türk halkına başsağlığı ve dayanışma dilekleri iletildi.

Sırbİstan’ın üzüntüsü

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, sel felâketinde vefat edenler için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a taziye mesajı gönderdi. Sel felâketinin meydana geldiği bölgelerde çekilen görüntülerin kendisini derinden etkilediğini belirten Vucic, mesajında şu ifadelere yer verdi: “Sırbistan olarak acınızı paylaşıyor, dostunuz olarak her daim yardım ve destek sunmaya hazır olduğumuzu bildirmek istiyoruz. Türkiye’nin bu felâketin sonuçlarıyla cesurca başa çıkacağına inanıyor, selden etkilenen vatandaşların kısa sürede evlerine dönmesini temenni ediyorum.”

KUVEYT’TEN GEÇMİŞ OLSUN

Kuveyt Dışişleri Bakanı Ahmed Nasır es-Sabah, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’na Karadeniz Bölgesi’nde sel ve su baskınları sebebiyle vefat edenler için başsağlığı dileklerini iletti. Dışişleri Bakanı Ahmed Nasır es-Sabah, Mevlüt Çavuşoğlu ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Sabah, Çavuşoğlu ve Türk halkına sel ve su baskınları sebebiyle geçmiş olsun dileklerini iletti.

Okunma Sayısı: 185
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Almanya, Afganistan'daki vatandaşlarının tahliyesine başladı

    Biden, Afganistan konusunda açıklama yapacak

    'Afgan hükümeti beklenenden çabuk düştü'

    BM'den insan haklarının korunması çağrısı

    Afganistan'daki Türk vatandaşları yurda getirildi

    Afganistan Cumhurbaşkanı'nın ülkeyi terk ettiği iddia edildi

    Tesla'nın otopilot sistemine güvenlik soruşturması açıldı

    Arpada neler oluyor?

    Bütçe açığı büyüyor

    Tarım ÜFE’sinde iki yılın zirvesi

    Süt üreticisi mağdur

    Gıda fiyatları artacak

    Sahteciliğin faturası 5 milyar TL

    İsrail, Batı Şeria'da 4 Filistinliyi daha öldürdü

    Haiti'deki depremde ölü sayısı 1297'ye çıktı, 6 bine yakın yaralı var!

    'Afganistan'la ilgili Türkiye ile yakından çalışılmalı'

    Sel afetinde vefat sayısı 70'e yükseldi

    Aşı uygulamasında yeni kararlar alındı

    Panik havası devam ediyor: Kabil Havalimanı'ndaki izdihamda 5 kişi öldü

    EYP'nin patlaması sonucu 3 askerimiz şehit oldu

    En Çok Okunanlar

    Ali FERŞADOĞLU

    Zalimlere meylin ateşi bize dokundu!
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Süleyman KÖSMENE

    Küllî duâ
    M. Said ZEKİ

    Ya bize ‘şuncu’ ‘buncu’ derlerse!
    Abdülbakî ÇİMİÇ

    Mühim bir zatın yüzüne savrulan kâmilâne söz
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Risale-i Nur'dan

    Şu dâr-ı dünyadaki musîbetler, belâlar...
    Yeni Asya'dan Size

    Hizmette müfritane irtibat ve meşveret
    Hüseyin GÜLTEKİN

    Musîbetler karşısında Üstad’ın tavrı
    Mehmet KARA

    Eğitim sistemi “sıfır” çekti!

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2021, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.