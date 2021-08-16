DÜNYANIN PEK ÇOK ÜLKESİNDEN ÜLKEMİZE TAZİYE VE DAYANIŞMA MESAJI YAĞDI. AB TÜRKİYE DELEGASYONU, “GEÇMİŞ OLSUN TÜRKİYE!” MESAJINI PAYLAŞTI.

Avrupa Birliği, Ukrayna, Bosna Hersek, İran, Belçika, İrlanda, Pakistan ve Sırbistan Batı Karadeniz bölgesinde etkili olan aşırı yağışlar sonucu oluşan sel sebebiyle vefat eden vatandaşlar için taziye ve Türkiye ile dayanışma mesajı gönderdi. Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonunun Twitter hesabından yapılan açıklamada, “Türkiye’de üst üste yaşanan felaketler, AB Türkiye Delegasyonu olarak bizleri derinden üzmektedir. En son Karadeniz Bölgesi’nde 40 vatandaşın vefat ettiği sel felâketi sebebiyle yaşanan acıları en samimî duygularımızla paylaşıyor, tüm Türkiye’ye başsağlığı diliyoruz.” dedi. Bu zorlu günlerin bir an önce son bulması temennisinde bulunan AB Türkiye Delegasyonu, “Geçmiş olsun Türkiye!” mesajını paylaştı.

Ukrayna’dan tazİye mesajı

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Karadeniz’de yaşanan sel felâketi sebebiyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türk halkına taziye mesajı gönderdi. Zelenskiy, Twitter’dan yaptığı paylaşımda, selde yakınları vefat eden ailelerin acılarını paylaştıklarını ifade etti. Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba da Twitter’dan yaptığı paylaşımda, sel sebebiyle yaşanan can ve mal kaybından dolayı çok üzgün olduğunu kaydetti. Felâketzedelerin ailelerinin acısını paylaştığını aktaran Kuleba, Ukrayna’nın Türk dostlarına olan desteğinin sarsılmaz olduğunu vurguladı.

Bosna Hersek’ten mesaj

Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyinin Boşnak üyesi Sefik Dzaferovic, Karadeniz’deki sel felâketinde vefat edenler için taziye mesajı gönderdi. Dzaferovic, Erdoğan’a gönderdiği taziye Batı Karadeniz bölgesinde etkili olan aşırı yağışlar sonucu oluşan sel sebebiyle vefat eden vatandaşlar için taziye ve Türkiye ile dayanışma mesajı gönderdi., Kastamonu, Sinop ve Bartın’da meydana gelen sel felâketine ilişkin gelişmeleri büyük bir üzüntüyle takip ettiğini vurguladı. Boşnak lider mesajında, “Size, vefat eden vatandaşların ailelerine ve kardeş Türk halkına başsağlığı dileklerimi sunuyor, yaralılara âcil şifalar diliyorum.” ifadesini kullandı.

İran: acınızı paylaşıyoruz

İran’ın Ankara Büyükelçiliği de Twitter’dan yaptığı açıklamada, Türkiye’nin çeşitli bölgelerinde meydana gelen sel felâketinde vefat edenlere başsağlığı, yaralılara da âcil şifa dileyerek, Türkiye’nin ve Türk halkının acısını paylaştığını bildirdi. Twitter hesabından “Düşüncelerimiz Karadeniz bölgesinde yaşanan şiddetli sel felâketinde vefat edenlerin aileleriyle birlikte.” mesajını paylaşan Belçika’nın Ankara Büyükelçiliği ise Sinop, Samsun, Bartın, Karabük ve Kastamonu halkıyla dayanışma içinde olduklarını ifade etti.

İrlanda’dan da mesaj

İrlanda’nın Ankara Büyükelçiliği’nce Twitter’dan yapılan açıklamada, Türkiye’de yaşanan sel felâketlerinden dolayı derin üzüntü duyulduğu kaydedilirken, sel sebebiyle yakınları vefat edenlere başsağlığı dileğinde bulunuldu.

Pakİstan’dan başsağlığı

Pakistan’ın Ankara Büyükelçiliği’nce Twitter’dan paylaşılan mesajda da, Pakistan halkı ve hükümetinin Karadeniz Bölgesi’nde yaşanan sellerdeki can ve mal kayıpları için Türk halkına başsağlığı ve dayanışma dilekleri iletildi.

Sırbİstan’ın üzüntüsü

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, sel felâketinde vefat edenler için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a taziye mesajı gönderdi. Sel felâketinin meydana geldiği bölgelerde çekilen görüntülerin kendisini derinden etkilediğini belirten Vucic, mesajında şu ifadelere yer verdi: “Sırbistan olarak acınızı paylaşıyor, dostunuz olarak her daim yardım ve destek sunmaya hazır olduğumuzu bildirmek istiyoruz. Türkiye’nin bu felâketin sonuçlarıyla cesurca başa çıkacağına inanıyor, selden etkilenen vatandaşların kısa sürede evlerine dönmesini temenni ediyorum.”

KUVEYT’TEN GEÇMİŞ OLSUN

Kuveyt Dışişleri Bakanı Ahmed Nasır es-Sabah, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’na Karadeniz Bölgesi’nde sel ve su baskınları sebebiyle vefat edenler için başsağlığı dileklerini iletti. Dışişleri Bakanı Ahmed Nasır es-Sabah, Mevlüt Çavuşoğlu ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Sabah, Çavuşoğlu ve Türk halkına sel ve su baskınları sebebiyle geçmiş olsun dileklerini iletti.