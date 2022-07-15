Gölcük Tersanesi’nde neler oluyor?

CHP’li Utku Çakırözer, Gölcük Tersane Komutanlığı’nda yapılabilecek işlerin özel şirketlere verildiğini ve kurumun malzemelerinin çürümeye terk edildiği iddialarını Meclis’e taşıdı.

Çakırözer, “Yoksa şimdi de Gölcük’teki tersanemiz birilerine ‘peşkeş’ mi çekilecek” diye sordu. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın yanıtlaması istemiyle soru önergesi veren Çakırözer, “Gölcük Tersanesi’ndeki işlerle ilgili bize bazı iddialar ulaştı. İddialara göre tersanenin kendi imkânları ile gerçekleştirebileceği birçok iş, bazı özel şirketlere veriliyor. Hatta bu şirketlerin bazıları bu işleri doğrudan tersane içinde yapıyor. Mesela tersanede bir boya imalat fabrikası olmasına rağmen dışarıdan boya alımı yapıldığı ve eldeki boyaların da çürümeye terk edildiği iddia ediliyor. Kamunun zarara uğramasına neden olan bu usulsüzlük iddiaları hakkında kamuoyuna şeffaf bilgi verilmeli” diye konuştu.

Haber Merkezi