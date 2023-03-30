Haksızlığa karşı susmamak gerekir

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, adaletsizlik, haksızlık olduğu zaman susmamak gerektiğini, herkesin tek tek adaletsizliğe karşı çıkması gerektiğini söyledi.

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Konya’daki iftar programında konuştu. Kılıçdaroğlu, “Eğer kâinat adalet üzerine inşa edilmişse, eşrefi mahluk olarak bizlerin de adaleti korumak ve adaleti savunmak gibi bir görevimizin olması lazım. Bütün peygamberler iyi ahlakı temsil etmek ve adaleti getirmek için görevlendirilmişlerdir. O zaman adaletsizlik olduğu zaman yani haksızlık olduğu zaman ne yapmamız gerekiyor? Haksızlık oldu ama sesimi çıkarmayım, adaletsizlik oldu ama başıma bir bela gelir. Haksızlık karşısında susan dilsiz şeytandır der sevgili peygamberimiz. Demek ki adaletsizlik varsa her birimizin tek tek adaletsizliğe karşı çıkması lazım. Bir yerde adaletsizlik varsa, ‘Efendim bu benim yakınım değil, bu bizim partiye oy vermedi, bu zaten şöyledir böyledir, ben onun sesini duymayayım. Adalet çağrısını duymayayım’ dediğiniz andan itibaren insanlıktan çıkarsınız” dedi.

İyilikte yarışmalıyız

“İnsan olan, aklı, edebi olan bir kişi haksızlığa uğradığı zaman onun yanında olmak zorundadır. O zaman biz haksızlık karşısında susmadığımızı ve haykırdığımızı ifade etmeliyiz. Biz kendi kültürlerimize, kendi özümüze dönmek zorundayız” diyen Kılıçdaroğlu, şunları söyledi: “Kavgadan uzak durmak zorundayız. Siyaset kavga aracı değil, siyaset iyilikte yarışma aracı olmalıdır, iyilikte yarışmalıyız. İyilikte yarışırsanız ülkeyi kalkındırırsınız, ülkeyi büyütürsünüz. Eğer bir ülkede bir çocuk yatağa aç giriyorsa o ülkede 85 milyon kişi aç demektir. 85 milyon bir çocuğun yatağa aç girmesine ses çıkarmıyorsa orada adalet yoktur. Adalet kavramının değerli olduğunu, bu kadar yüce olduğunu hiç kimsenin unutmaması lazım. Adalet, mahkeme salonlarında sağlanan bir kavram da değildir, ‘mahkemeye gittik adalet olsun.’ Sadece mahkeme değildir, doğanın ortasındaki güzel bir ağacı kesmekte adaletsizliktir. Kadın, erkek eşitliğini sağlamayıp kadına şiddet uygulamak adaletsizliktir. İnsanoğlunun adalet konusunda duyarlı olduğu gibi adaletsizlik konusunda da sessizliğini koruyan bir tavrı da olabiliyor.”

Konya - Anka