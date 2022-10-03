Havalimanı metro hattı açıldı

Pendik - Sabiha Gökçen Havalimanı metro hattı düzenlenen törenle hizmete açıldı. Toplam 5 istasyondan oluşan hattın uzunluğu 7,4 kilometre.

Hattın günde 1.2 milyon yolcuya hizmet vermesi planlanıyor. Metro hattı Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da katıldığı törenle hizmete açıldı. Pendik metrosu Tavşantepe’den başlayıp Fevzi Çakmak, Yayalar, Kurtköy istasyonlarından geçerek İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı’na ulaşacak. Hattın günlük yolcu taşıma kapasitesi 1,2 milyon kişi, uzunluğu ise 7,4 kilometre. Metronun saatteki hızı ise 80 kilometre. Hattın faaliyete başlamasıyla İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan Pendik Tavaşantepe’ye 10 dakikada, İstanbul Anadolu Adliyesi’ne 12 dakikada, Kadıköy’e de 45 dakikada ulaşmak mümkün olacak. AA

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