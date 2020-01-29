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29 OCAK 2020 ÇARŞAMBA - YIL: 50

Haydar Morgül duâlarla

29 Ocak 2020, Çarşamba 01:20
1938’de Rize’nin Pazar kazasının Hisarlı Köyü’nde doğdu.

Üstad Bediüzzaman Said Nursî’nin önde gelen talebelerinden merhum Ceylan Çalışkan’ın kayınbiraderi, Haydar Morgül 28 Ocak 2018’de vefat etti.  1956 yılında Bediüzzaman’ı ziyaret ettiği hatırasını şöyle anlatıyor: “Zübeyir Ağabey bizi Üstad’ın yanına götürdü. İçeri girip mübarek ellerini öptük. Üstad’ın sarıkla oturuşu adeta bir Asr-ı Saadet manzarasıyla bizi karşı karşıya getirmişti. Üstad’ın şu sözleri hâlâ kulaklarımda çınlıyor; ‘Neden bu kadar masraf edip buraya kadar geliyorsunuz? Risale-i Nur’u okuyun. Bir defa Risale-i Nur okuyan beni on sefer görmüş gibi olur. Bütün masraflarınızı benim ödemem lâzım’ diyerek cebinden çıkardığı dört tane yirmi beş kuruşun iki tanesini bana, iki tanesini de arkadaşıma verdi.” 

Bediüzzaman’ın duasını aldı 

Haydar Morgül tarafından yazılan Birinci, İkinci, Üçüncü ve Dördüncü Lem’aların bulunduğu nüshanın sonuna Bediüzzaman şu duâyı yazmıştı: “Ya Erhamerrahimin, İsm-i A’zam hürmetine ve nüshayı yazan Ali Haydar’ı Cennetü’l-Firdevste ebeden mesud ve hizmet-i imaniyede daimen muvaffak eyle, âmin, âmin, âmin...” Nur hizmetinin emektarlarından, ahlâk ve nezaket timsali Haydar Morgül’ü vefatının ikinci yıl dönümünde rahmetle yad ediyoruz.

İstanbul - Yeni Asya 

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