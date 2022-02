Hedef bağımsız haberciliğe sansür

CPJ Avrupa ve Orta Asya Direktörü Gulnoza Said, RTÜK’ün; VOA, DW ve Euronews’e lisans alma şartı getirme kararının bağımsız haberciliği kontrol etmeye yönelik bir girişim oladuğunu söyledi.

Radyo Televizyon Üst Kurulu’nun VOA (Amerika’nın Sesi), Deutsche Welle ve Euronews’un Türkçe yayın bölümlerinin üç gün içinde lisans başvurusu yapmaması durumunda internet yayınlarının engellenmesi için mahkemeye başvuru yapma kararı almasına, uluslar arası sivil toplum kuruluşlarından tepkiler gelmeye başladı. Gazetecileri Koruma Komitesi (CPJ) Avrupa ve Orta Asya Direktörü Gulnoza Said, kararın Türkiye’de 2023’te yapılması beklenen genel seçimler öncesinde bağımsız haberciliği kontrol etmeye yönelik bir girişim olarak değerlendirdi. Said, VOA Türkçe’ye yaptığı açıklamada, Türk makamlarının şimdiye kadar yaptığı her şeyin hür bilgi akışının üzerinde sıkı bir kontrole sahip olma niyeti olduğunu ifade etti.

Muhalif medyaya oldukça sert

Said, “Şimdiye kadar gazeteciler, sadece geleneksel medyadaki haberleri nedeniyle değil ayrıca sosyal medya paylaşımları ve yorumları nedeniyle hapse atıldı, yargılandı. VOA, DW ve Euronews’a koşulan şart, özellikle 2023 yılında yapılacak seçimlerle bağlantılı bağımsız haberciliği kontrol etmeye yönelik bir başka girişim” dedi. Said, RTÜK’ün medya kuruluşunun tarafına göre karar verdiğini belirterek, ”RTÜK’ün siciline baktığımızda, yönetim kurulunun iktidara yakın yayın kuruluşlarını uyarma veya cezalandırma konusunda isteksiz davrandığını ve muhalif medya kuruluşlarına karşı oldukça sert davrandığını görüyoruz” diye konuştu. Said uluslararası basın kuruluşlarında çalışan gazetecilerin de Türkiye’deki medya baskısının kurbanı olabileceğini belirtti.

Haber Merkezi