Her yerde Bediüzzaman coşkusu yaşanıyor

Bediüzzaman Said Nursî’nin vefatının 62.yıldönümü vesilesiyle Türkiye’nin her yerinde Bediüzzaman coşkusu yaşanıyor.

Bediüzzaman Said Nursî Hazretlerinin vefatının 62. yıldönümü vesilesiyle dünyada ilk defa Bediüzzaman ismiyle kurulan Bediüzzaman Eğitim Kültür ve Sanat Vakfı ve Yeni Asya Şanlıurfa Temsilciği 23-30 mart Bediüzzaman Haftasında, Bediüzzaman Hazretlerini anma ve anlama programı düzenledi. Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri, 23 Mart 1960 günü sabaha karşı Urfa’da vefat etmiş ve Urfa’daki Dergah Camii avlusunda defnedilmişti. Vefatının 62. yıldönümü vesilesiyle şehirde hatimler dağıtılıp okundu. Akçakkale, Birecik Ceylanpınar başta olmak üzere şehrin en işlek caddelerine Led ekran ve Bilboardlarda Risale-i Nur Külliyetı ve Bediüzzaman Said Nursi temalı afişler asıldı.

SEMİNER VERİLECEK

Eğitimci Tahir Ünverdi tarafından 25 Mart Cuma günü Bediüzzaman Vakfı merkezinde Bediüzzaman ve Risale-i Nur konulu seminer verilecek. Dün saat 21:00’da da twitterda Bediüzaman’ı dünyaya duyurma çalışmasına destek verildi. Nihayetinde 27 Mart Pazar günü İstanbul Halkalı’da (Yahya Kemal Beyatlı Gösteri Merkezi’nde) “Bediüzzaman Said Nursi’nin Gelecek Tasavvuru” başlığını taşıyan panelle tanıtma çalışmalarına devam edilecek. Bu programlar vesilesiyle, Bediüzzaman “Bütün Urfa halkına, çoluk çocuğuna ve mezarda yatanlarına her sabah dua ediyorum. Urfa taşıyla toprağıyla mübarektir. Ben çok hastayım. Onlarda bana dua etsinler” sözünü de hatırlatılıyor.

YENİ ASYA - ŞANLIURFA