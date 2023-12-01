Hukuk olmadan ekonomiyi düzeltemezsiniz

01 Aralık 2023, Cuma 19:00
Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) Genel Başkanı Ali Babacan, TBMM’de basın toplantısı düzenledi.
Babacan, “Maaşlar böyle erimişken hükümetten gelen açıklamalar gerçekten bizleri hayrete düşürüyor. Bizzat Cumhurbaşkanının seçimlerden önce söz verdiği halde, ‘ben iktidarda olduğum sürece faiz artmaz ancak düşer’ dediği halde faizi 5 kat artıran kendileri oldu. ‘Enflasyon düşecek’ derken enflasyonun sürekli artığına 85 milyon şahit oldu. Boşuna uğraşmasınlar, hukuk olmadan bu ülkenin ekonomisi düzelmez. Türkiye gibi doğal kaynağı sınırlı olan ülkelerin en önemli kaynağı güvendir. Güven aynı zamanda hukuk güvenliğidir. Bir ülkede hukuk güvenliği yoksa o ülkeye yeterince yatırım gelmez, o ülkede yeterince istihdam oluşmaz. Yatırımın olmadığı, yeterli miktarda istihdamın oluşmadığı bir ülkede refah artmaz. İstediğiniz kadar Amerika turlarına gidin, Körfez’e gidin. Dökme suyla değirmen dönmez. Seçimden bu yana 6 ay geçti. Herhangi bir düzelme görüyor musunuz? Dolar kuru seçimden bu yana 20 liradan 29’a çıktı mı? Faizler yüzde 8 buçuktan yüzde 40’a çıktı mı? Merkez Bankası, ‘daha da artıracağım’ diyor mu? Bu ülkede enflasyon yüksek seyretmeye devam ediyor mu? Seçim vaatleri ne oldu?” dedi.
Ankara - Anka
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