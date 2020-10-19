CAMİLERDE OKUTULAN HUTBELERİN SİYASî MAHİYET KAZANMASININ YANLIŞLIĞINA DİKKAT ÇEKİLEREK, HUTBELERİN YÜREKLERLE BULUŞMASI GEREKTİĞİ HATIRLATILDI.

DİN SİYASî BİR ANLAM KAZANIYOR

Karar gazetesi yazarı Ahmet Taşgetiren, “Din bir siyasi anlam kazanıyor. Herkes taraf oluyor, din de taraf hale getiriliyor. Camiye giren yürekler acaba caminin her boyutu ile bütünleşiyor mu? Hutbe dinleyen insanlar, imamın yüreği ile buluşuyor mu? Ya da imam cemaatin tamamının yüreği ile bütünleşme gibi bir kaygı ile hareket ediyor mu?” diye sordu.

SİYASET HERKESİN TARAF OLMASINI İSTİYOR

Taşgetiren, “‘Hâkim siyaset’ böyle durumlarda herkesi taraf olmaya sevk ediyor. Ya da böyle gergin süreçlerde herkes bir yerlerde gözükmeyi ‘durumdan çıkarılacak vazife’ olarak telakki ediyor. Mesela Diyanet, bu tartışmalar içine girmenin insanların din ile ilişkisine nasıl yansıdığını ölçmek gibi kaygı taşımış mıdır merak ediyorum” dedi.

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Hutbeler yüreklerle buluşsun

Yazar Ahmet Taşgetiren, Cuma hutbelerinin dinleyenlerin yürekleriyle buluşması gerektiğine dikkat çekti.

Karar yazarı Ahmet Taşgetiren, yaşadığı bir Cuma hutbesi örneği üzerinden hutbelerin yüreklerle buluşması gerektiğine vurgu yaptı.

Taşgetiren yazısında, “Dinin görünürlüğünün camiden çok siyaset alanlarında ortaya çıktığı ve kamplaşmanın “Din dili”nden de beklendiği, ya da kaçınılmaz olarak “Dini atmosfer”in “Siyaset atmosferi” ile birlikte harmanlandığı bir Türkiye ortamı yaşıyoruz. Bunu siyasetçi de yapıyor, Diyanet ve tarikat – cemaat vs gibi dini camialar da. Kimi “Benim tabii görüntüm” diye yapıyor, kimi siyaset gerilimi oralara sürüklediği için yapıyor. Din bir siyasi anlam kazanıyor. Herkes taraf oluyor, din de taraf hale getiriliyor. Camiye giren yürekler acaba caminin her boyutu ile bütünleşiyor mu? Hutbe dinleyen insanlar, imamın yüreği ile buluşuyor mu? Ya da imam cemaatin tamamının yüreği ile bütünleşme gibi bir kaygı ile hareket ediyor mu?” ifadelerini kullandı.

Hakim siyaset taraf olmaya sevk ediyor

Gittiği Cuma namazında imamın vaazı verirken iki dakika susmasının onu çok etkilediğini anlatan Taşgetiren, “İki dakika suskunluk’ işte tam da burada devreye girmeli diye düşünüyorum. Diyanet İşleri Başkanının en çok tartışıldığı süreçleri yaşadık. ‘Hâkim siyaset’ böyle durumlarda herkesi taraf olmaya sevk ediyor. Ya da böyle gergin süreçlerde herkes bir yerlerde gözükmeyi ‘durumdan çıkarılacak vazife’ olarak telakki ediyor. Mesela Diyanet, bu tartışmalar içine girmenin insanların din ile ilişkisine nasıl yansıdığını ölçmek gibi kaygı taşımış mıdır merak ediyorum” düşüncesini dile getirdi.