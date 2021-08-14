İhmaller felaket getirdi - Bu binalara kim izin verdi?

YİNE DERE YATAKLARINA YAPILAN BİNALAR, YİNE YANLIŞ YAPILANMA, YİNE RANT UĞRUNA VERİLEN İZİNLER VE GELEN FELÂKETLER. ENKAZ KALKTIKÇA ÖLÜ SAYISI DA ARTIYOR.

Karadeniz'deki sel nedeniyle vefat sayısı 38'e yükseldi

'Bu yaşıma kadar böyle bir şey görmedim'

Kastamonu, Bartın ve Sinop 'Afet Bölgesi' ilan edildi

400 METRELİK DERE YATAĞI 15 METREYE DÜŞTÜ

Uzman Paleosismolog Dr. Ramazan Demirtaş, Kastamonu'da meydana gelen sel felâketiyle ilgili, “Suçlu doğrudan dere yatağını 400 metreden 15 metreye daraltan ve dere yatağını imara ve yapılaşmaya açan insanoğlunun ta kendisi. Suçu boşuna aşırı yağışa atmayalım” diye yazdı.

DERE YATAĞINA TOMRUK DEPOSU KURULMUŞ

Ayancık Çayına kurulan tomruk deposunun felâkete yol açtığını ileri süren gazeteci Erdoğan Erkaymaz ise, “Ayancık Çayı 5 yıl da bir taşar, sel yapar. Deremizin genişliği 120 metredir. Yürüyüş yolları, pazar yeri eklemeleri ile derenin yatağını 80 metreye düşürdüler” dedi.

Soylu: Böylesi görülmedi

Bakanı Soylu, Kastamonu’nun Bozkurt ilçesindeki sel bölgesinde konuştu: “Benim gördüğüm en ağır sel felaketi burası, Dereli’de karşı karşıya kaldığımız felaketin 5 misli diyebiliriz. Bu ilçe ikiye bölündü.”

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İhmaller felaket getirdi

Karadeniz’de etkili olan şiddetli yağışlar sonrası meydana gelen sel büyük yıkıma yol açtı. Can kaybı 38’e yükseldi. Uzman Paleosismolog Dr. Ramazan Demirtaş, Suçlu doğrudan dere yatağını daraltan ve imara açan insanoğlunun ta kendisi” dedi.

Karadeniz’de 11 Ağustos’ta başlayan şiddetli yağışlar sonucunda Bartın, Kastamonu ve Sinop şehirlerinde sel ve su baskınları meydana geldi. Bartın’ın Ulus ilçesi, Kastamonu’nun Azdavay, İnebolu, Bozkurt, Küre ve Pınarbaşı ilçeleri ve Sinop’un Ayancık ilçeleri selden etkilendi. Selden etkilenen bölgelere ilişkin son durumu açıklayan Afet ve Âcil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), “Yaşanan sel nedeniyle Kastamonu’da 25, Sinop’ta 2 vatandaşımız vefat etmiştir. Bartın’da kaybolan 1 vatandaşımızı arama çalışmaları devam etmektedir. Afetten etkilenen il ve ilçelerde kurulan afet koordinasyon merkezleri ile bölgedeki müdahale çalışmalarının eşgüdüm halinde yürütülmesi sağlanmaktadır” denildi.

‘Ölü sayısı muamma’

Yol TV’nin Twitter hesabından ise sel felaketinin vurduğu Kastamonu’nun Bozkurt ilçesinden olduğu belirtilen bir video yayınlandı. Videoda bir kadının ağlayarak “Hep kıyıya vurmuş cesetler var şu an. Sadece benim saydığım 5 tane, daha kim bilir kaç tane var. Hepsinin kafası kolu bacağı gözüküyor. Deniz dolu, daha bakılmadı buraya” dediği duyuluyor. Öte yandan gazeteciler de Kastamonu’nun Bozkurt ilçesini vuran sele ilişkin paylaşımlarda bulundu. Gazeteci Evrim Kepenek “Bozkurt yokoldu” etiketiyle yaptığı paylaşımda giriş katı su altında kalan bir binanın fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı. Gazeteci Melis Alphan ise “İnsanların evleri, iş yerleri, her şeyleri gitti, ölü sayısı muamma. Rezil medya hiçbir şey göstermiyor. #Bozkurt hala afet bölgesi ilan edilmedi” ifadelerini kullandı. Alphan, aşırı yağış sonrası HES barajının kapaklarının açıldığını ve debisinin çok yüksek olması sebebiyle kanal yolundaki binanın yıkılarak kanalı tıkadığı ve bu nedenle suyun şehre taştığını yazdı. Alphan, belediyenin sel uyarısı yaptığını ancak şiddetinin bu yönde olacağının beklenmediğini kaydetti.

Hiç ders almadık

Ayancık’taki selle ilgili konuşan gazeteci Erdoğan Erkaymaz “Şehrimizi tam ortadan bölen Ayancık Çayı var. Bu çay, 1963’te de büyük bir sel yapmış insanlara demiş ki kentinizi sağlıklı kurun. O zaman da can kaybı ve mal kaybı olmuş. Sonrasında 5 yıl aralıklarla yine bu çayımız sel felaketini yaşattı ama bu selin özel bir durumu var. İlçemizdeki ormanın tomruk deposu kentin 10-15 km uzağındaki çay yatığına kurulu. 5 yılda bir sel olan yere tomruk deposu kurulur mu? Yukarıdan selle gelen tomruklar yatak daha da daralınca köprülerimizi kırdı, canımızı aldı. Deremizin genişliği 120 metredir. Yürüyüş yolları, pazar yeri eklemeleri ile derenin yatağını 80 metreye düşürdüler, hatta bazı yerlerde 60 metre. Yıllarca bu acıları yaşadık ama buna rağmen hiç ders almadık.”

Soylu: Böylesi görülmedi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Kastamonu’nun Bozkurt ilçesinde açıklamalarda bulundu. Bozkurt’taki tabloyu, Giresun’un Dereli ilçesinde yaşanan sel felaketiyle kıyasladığını ifade eden Soylu, “Benim gördüğüm en ağır sel felaketi burası, Dereli’de karşı karşıya kaldığımız felâketin 5 misli diyebiliriz. Buranın bir özelliği var, etki alanı geniş. Aynı zamanda vatandaşlarımızın karşı karşıya kaldığı risk yüksek.” diye konuştu. Kurtarma çalışmalarının detaylarına değinen Soylu, şunları kaydetti: “Bu ilçe ikiye bölündü. İlçenin diğer tarafıyla bu tarafındaki ilişki, iletişim, ulaşım bu sabah saat 4-5’e kadar yokmuş zaten. İki ayrı alanda iki ayrı çalışma gerçekleştiriliyor. Altyapı hasarları çok, esnafımızın karşı karşıya kalmış olduğu hasar çok, vatandaşımızın etkilenmesi çok”

72 SAAT KRİTİK

Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık da sel sonrası büyük zarar gören Kastamonu’nun Bozkurt ilçesine ilişkin yaptığı açıklamada üç günün kritik olduğunu ifade etti. Kınık, “Kastamonu Bozkurt’ta tahliye ve arama kurtarma çalışmaları aralıksız sürüyor. Afetin boyutları çok büyük. İlçeye ulaşım sıkıntılı. Lütfen sivil araçlar yolları boşaltsın, iş makinalarına ve ambulanslara geçiş kolaylığı sağlasınlar. 72 saat kritik lütfen duyarlı olalım” dedi.

Dere yatağı daraltılmış, imara açılmış

Uzman Paleosismolog Dr. Ramazan Demirtaş ise “Suçlu doğrudan dere yatağını 400 metreden 15 metreye daraltan ve dere yatağını imara ve yapılaşmaya açan insanoğlunun ta kendisi” dedi. Dr. Demirtaş, Twitter’dan yaptığı paylaşımla, Kastamonu Bozkurt’ta yaşanan sel felâketinin nasıl “afete dönüştüğünü” anlattı. Dere yatağının daraldığını söyleyen Demirtaş, “400 m genişlikteki yatağı 15 m genişliğindeki yatağa hapsedersek, su da 7-10 m yükselir, sonuç afet olur” dedi.

Demirtaş’ın ifadeleri şöyle: “Kastamonu Bozkurt - Ezine Çayı seli nasıl afete dönüştü? 1-Taşkınovası yatak genişliği=400 metre, Daraltılmış güncel yatak genişliği=15 metre, Su tırmanma yüksekliği=7-10 metre, 400 m genişlikteki yatağı 15 metre genişliğindeki yatağa hapsedersek, su da 7-10 m yükselir, sonuç afet olur.

2- Yani anlayacağınız suçu boş boşuna metrekareye düşen 300 - 400 kg yağışa, aşırı yağışa, tarihte görülmemiş yağış gibi bahaneye atmayalım...

“HES PATLAMIŞ ONU BİLE SÖYLEMEDİLER”

Bozkurt ilçesinde Ezine Çayı kenarındaki 8 katlı Ölçer Apartmanı yıkıldı. Yaz tatili için anneleri Arzu Yücel ile İstanbul’dan gelen 12 yaşındaki ikizler Ecrin ve İclal Yücel de babaanneleri Ayşe Remziye Yücel ve dedeleri Nadir Yücel ile birlikte binanın çökmesiyle sel sularında kayboldu. İkiz çocuklarını kaybeden Arzu Yücel ise, “Her şeyleri gördü gözlerim. Hiçbir şeyler yapamadık biz. Bize ‘arabaları yükseğe çıkarın’ dediler, ‘canlarınızı, evlatlarınızı kurtarın’ demediler. 5 dakika içinde ben onların hepsini alırdım. Dere taşmış onu bile demiyorlar. HES patlamış onu bile söylemiyorlar. Derenin çok şiddetli geldiğini herkes biliyor bize evi boşalttırmadılar” diyerek acısını dile getirdi.