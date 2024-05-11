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11 MAYIS 2024 CUMARTESİ - YIL: 55

İslam dünyasında ciddi demokrasi açığı var

11 Mayıs 2024, Cumartesi 06:35
A.E ARAŞTIRMA DİREKTÖRÜ TAHA ÖZHAN, TÜRKİYE VE İSLAM ÜLKELERİNİN, İSRAİL'İN GAZZE'DE UYGULADIĞI SOYKIRIMA NEDEN SESSİZ KALDIĞINA “DEMOKRASİ OLMAMASI” TESPİTİNİ YAPTI.

Demokrasi yoksa

Taha Özhan, “Batı dışında diğer yerlerde Gazze’ye yönelik vicdanî bir tepki yok. Büyük bir demokrasi açığı beraberinde ciddi vicdansızlığı da getiriyor. Sebebi çok açık, İslam dünyasında çok ciddi demokrasi açığı var. Asgari düzeyde bir demokrasi anlayışı söz konusu değil” dedi.

Vicdan da olmuyor

“Olgunlaşmış demokratik bir işleyiş, demokrasi ortamı olmayınca, bu vicdan, siyasal bir temsile ne iktidar ne de halklar düzeyinde kendisini gösteremiyor” diyen Özhan, Gazze’de yaşananların, dünyadaki fay hatlarını harekete geçirdiğini, ciddi entelektüel tartışmaları gündeme taşıdığını söyledi.

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İslam dünyasında ciddi demokrasi açığı var

Ankara Enstitüsü Araştırma Direktörü Taha Özhan, İslam dünyasında çok ciddi demokrasi açığı olduğuna dikkat çekerek Gazze konusunda vicdanların harekete geçmediğini söyledi.

Ankara Enstitüsü Araştırma Direktörü Taha Özhan, KARAR TV’de Ahmet Taşgetiren ve Yusuf Ziya Cömert’in yorumuyla ekranlara gelen Yüzleşme programına konuk oldu.


Yusuf Ziya Cömert

Özhan şunları söyledi: “Gazze’de soykırıma dönüşen katliam, dünyada birçok şeyi harekete geçirdi. Peki, neden batı dışında kalan yerlerde vicdani bir tepki yok? Büyük bir demokrasi açığı beraberinde ciddi bir vicdan açığını da getiriyor. Bunun anlaşılabilir sebepleri ve kabul edilebilir yönleri var ama kabullenilmeyecek şeyler var. Bence sebebi çok açık, İslam dünyasında çok ciddi bir demokrasi açığı var. Geniş kitlelerin kendisini ifade etmesi için asgari düzeyde bir demokrasi anlayışı söz konusu değil. Böyle olunca bu ülkelerde yönetimler ve halklar bile Gazze konusunda hassasiyet sahibi olsa bile vicdanları harekete geçmiyor.”

Politikalara ve sokağa yansımıyor

“Yönetim de geniş kitleler de bu yöndedir. Ama olgunlaşmış demokratik bir işleyiş, demokrasi ortamı olmayınca, bu vicdan, siyasal bir temsile ne iktidar ne de halklar düzeyinde kendisini gösteremiyor. Halkına zulüm etmiş antidemokratik Mısır yönetimi bile bu konuya dair acı hissediyordur, ama bu politikalara ve sokağa yansımıyor. Çünkü bunun için demokrasinin tesis edilmiş olması gerekiyor. Bir kere tekil bir sorun üzerinden demokrasi duyarlılığının ortaya çıkması çok gerçekçi değil. Batı’da bugün o sokaklar sadece Gazze meselesi için on yıllardır dolmuyor, birçok farklı başlıkla uzun senelerdir o sokaklar bir şekilde doluyor. Ekonomi, vergi politikaları, yönetim kararları, kadın hakları, ırkçılıkla ilgili o sokaklar doluyor. Şöyle bir çelişki de söz konusu, Almanya’da hiç azımsanmayacak bir kesim Gazze konusunda utanılacak bir tavır içerisinde. Ama aynı Almanya geçen günlerde göçmen politikası ve ırkçılıkla ilgili bambaşka bir demokratik pozisyonu savunabiliyor.”


Ahmet Taşgetiren

Demokratik ortam tesis ve muhafaza edilmeli

“Yani burada tekil meseleler üzerinde ahlaki karneler çıkarılabilir ama asıl mesele o sokakların olgun bir şekilde dolması, toplumun canlı tepkiler vermesini sağlayacak olan pratik ortamın korunmasıdır. Ve işin önemlisi o sokaklar bir gün herkese lazım olur. Bunu unutmamak gerekiyor. Yönetimler de halklar da bir gün acı yaşar ve o sokaklardan tepki gelmesini bekler. Dolayısıyla bunu koruyacak ve sigorta olacak şey, demokratik ortamın tesis ve muhafaza edilmesidir. Bugün elinizde güç olduğu için o sokakları kapatabilirsiniz. Tıpkı Türkiye’de protesto yaptığı için kelepçelenerek gözaltına alınan gençlere yapıldığı gibi. Türkiye ve birçok yer bunu unutmuşa benziyor fakat bunun yeniden hatırlanması gerekiyor. Fakat ne olursa olsun tahminlerimiz haklı çıktı ve Gazze dünyadaki siyasal fay hatlarını bir ölçüde harekete geçirdi. Ciddi toplumsal ve entelektüel tartışmaların başlamasına neden oldu.”

Haber Merkezi

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Türkiye demokraside de son sıralarda

Türkiye dâhil 53 ülkedeki demokrasi algısını ölçen Demokrasi Algısı Endeksi’nin bu yılki sonuçları da kamuoyuyla paylaşıldı. Türkiye bu ankette, “demokrasi açığının” en yüksek olduğu ülkeler arasında yer aldı.

Türkiye’de ankete katılan her beş kişiden üçü ülkesinin “yeterince” demokratik olmadığını belirtti. Türkiye bu oranla 53 ülke arasında 47’nci sırada yer aldı. Türkiye’nin altında kalan ülkeler sırasıyla İran, Endonezya, Macaristan, Yunanistan, Peru ve Venezuela oldu. DW Türkçe’nin haberine göre Kopenhag merkezli Demokrasiler İttifakı vakfı tarafından her yıl yayımlanan Demokrasi Algısı Endeksi, kamuoyu araştırma kurumu Latana’nın bu sene 20 Şubat-15 Nisan tarihleri arasında 53 ülkeden yaklaşık 63 bin kişiyle gerçekleştirdiği görüşmeler neticesinde hazırlandı.

Haber Merkezi

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  • Hüseyin İlhan

    11.5.2024 08:26:45

    Maalesef sadece demokrasi anlayışı ile olsa eh diyelim.İslam ülklerinde asıl problem doğru islamı bilmemek veya bildiklerine riayet etmeyerek hak gasbında biribirleri ile yarışmaaak.

Risale-i Nur Külliyatı

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