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31 EKİM 2023 SALI - YIL: 54

İsrail’e karşı hangi adımı attınız?

31 Ekim 2023, Salı 17:40
Saadet Partisi İstanbul Milletvekili Birol Aydın, İsrail’in saldırıları karşısında günlerdir Türkiye’nin hangi somut adımı attığını sordu.

Saadet Partisi İstanbul Milletvekili Birol Aydın, İsrail’in saldırıları karşısında yirmi üç gündür Türkiye’nin hangi somut adımı attığını sorarak, “Söylemler ve icraatlar noktasında iktidar ile muhalefet, halk ile yöneticiler, toplum kalabalıkları ile yöneticiler arasında bir fark oluştu mu? Biz miting yaptık, iki hafta sonra siz de miting yaptınız; milletimiz İsrail katliamını kınadı, siz de kınadınız; insanımız mazlumlar için dua etti, siz de dua ettiniz. O zaman bu koltuklarda niye oturuyorsunuz? Madem halktan, muhalefetten, STK’lerden farkınız yok, bu koltukları niye işgal ediyorsunuz?” dedi.

Gazze için ne yaptınız?

TBMM Genel Kurulu’nda konuşan Aydın, “Gazze’ye düşecek tek bir bombayı engelleyemiyorsanız, en azından birkaç İslam ülkesinin liderini bir araya getirip somut birkaç adımın atılmasına vesile olamıyorsanız, büyükelçimizi İsrail’den geri çekemiyorsanız, ABD’nin ve İngiltere’nin İsrail’e karşı gösterdiği fiilî hassasiyetin binde birini gösteremiyorsanız size surat asma hakkımız var. Biz sizin iktidar olduğunuzu nerenizden anlayacağız arkadaşlar? Tekrar ediyorum, sizin iktidar olduğunuzu nerenizden anlayacağız? Manavgat’tan giden suyu kestiniz mi? Türkiye’den İsrail’e giden petrol tankerlerini durdurdunuz mu? Tekrar soruyorum: İktidar olduğunuzu nereden belli ediyorsunuz? Yirmi üç gün oldu Gazze için ne yaptınız? Değerli arkadaşlar, yirmi üç gün oldu, Gazze için ne yaptınız? Televizyon karşısında Filistin’de yaşanan gelişmeleri seyrederken elini açıp dua eden vatandaşlarımız ile Sayın Cumhurbaşkanımız arasında ne fark var?” diye konuştu. 

Siz yine aynı yerde duruyorsunuz

İktidarın diğer birçok konuda olduğu gibi protesto ve mitingleri de iktidarın kendi tekiline aldığını, bu konuyu yerel seçim startı vermek için âdeta bir fırsat olarak gördüğünü ifade eden Aydın,  “Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail dün nerede duruyorsa bugün de aynı yerde duruyorlar; dahası, siz dün nerede duruyorsanız, bugün de aynı noktada duruyorsunuz. Dün, 2003’te nerede duruyorsanız, bugün de aynı yerde duruyorsunuz. 2003’te Amerika Birleşik Devletleri Irak’ta 1,5 milyon Müslümanı katlederken de aynı yerde durdunuz. Bir cami değil, bir kilise değil, bir hastane değil, bir tarihî miras değil, yüzlerce cami, onlarca hastane, binlerce tarihî miras tarumar edilirken de siz hep aynı yerde durdunuz ve İsrail’in güvenliğini sağlayan bu duruşun ödülünü de aldınız. Libya’da aynı yerde durdunuz, Suriye’de aynı yerde durdunuz, İsrail’in etrafını gül bahçesine çevirdiniz. Önce Saddam’lı Irak’ı, sonra Kaddafi’li Libya’yı, sonra Suriye’yi bir iç karışıklığına sevk eden politikaların göbeğinde oldunuz, orada durdunuz. Son yıllarda da değişen hiçbir şey yok. Siz yine aynı yerde duruyorsunuz. İşte, üstün cesaret madalyasını hak eden ve yirmi iki yıldır ısrarla sürdürülen bu duruşun adı “BOP” duruşudur…” şeklinde konuştu. 

ANKARA - MEHMET KARA

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