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17 ARALIK 2023 PAZAR - YIL: 54

İsrail katletti, tazminatı Türkiye ödüyor

17 Aralık 2023, Pazar 01:00
İsrail askerinin Mavi Marmara’da saldırdığı ve işkence ettiği mağdurlara verilecek tazminatı Türkiye ödüyor.

MALİYE KASASINDAN

İsrail devletinin resmî olarak “parasını verip kapattığı” Mavi Marmara dosyası, Türkiye açısından hâlâ açık. İsrail askerlerinin saldırıda kullandığı şiddetin bedeli, TC Maliye Bakanlığının kasasından çıkıyor.

Anlaşmanın 5. maddesi

Çünkü yapılan anlaşmanın 5. maddesinde, İsrail’in tek seferde ödeyeceği 20 milyon dolardan sonra bir daha herhangi bir ödeme yapmayacağı, sorumluluğun Türkiye’ye geçeceği belirtiliyor.

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İsrail katletti, tazminatını Türkiye ödüyor

GÖKÇER TAHİNCİOĞLU, “İSRAİL ASKERİNİN MAVİ MARMARA’DA SALDIRDIĞI, İŞKENCE GÖREN MAĞDURLARA VERİLECEK TAZMİNATI NEDEN TÜRKİYE ÖDÜYOR? İSRAİL DEVLETİNİN RESMİ OLARAK “PARASINI VERİP KAPATTIĞI” MAVİ MARMARA DOSYASI, TÜRKİYE AÇISINDAN HALA AÇIK. İSRAİL ASKERİNİN ŞİDDETİNİN BEDELİ, MALİYE BAKANLIĞI’NIN KASASINDAN ÇIKIYOR. NASIL MI?” SORUSUNA DÜNKÜ YAZISINDA CEVAP VERDİ.

t24 yazarı Gökçer Tahincioğlu, dünkü yazısında İsrail’in saldırdığı Mavi Marmara’nın tazminatını nasıl ödediğini yazdı. 

“İsrail askerinin Mavi Marmara’da saldırdığı, işkence gören mağdurlara verilecek tazminatı neden Türkiye ödüyor?

İsrail devletinin resmi olarak “parasını verip kapattığı” Mavi Marmara dosyası, Türkiye açısından hala açık. İsrail askerinin şiddetinin bedeli, Maliye Bakanlığı’nın kasasından çıkıyor. Nasıl mı?” diyen Tahincioğlu özetle şunları kaydettti:

“(...) İsrail’le Türkiye’nin diplomatik ilişkilerini bütünüyle kesmesine neden olan Mavi Marmara saldırısının üzerinden 13 yıl geçti. Gazze’nin bugün olduğu gibi ablukaya alınmasına karşılık, yardım götürmek isteyen sivillerin bulunduğu Mavi Marmara’ya yönelik saldırıda 10 kişi ölmüş, onlarca kişi yaralanmıştı. Yaralılar ve gözaltına alınanlar, hücrelerde tutulduklarını, işkence gördüklerini anlatmışlardı. İsrail’le ilişkiler, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamalarına göre üç şartla normalleşti. Birincisi İsrail’in özür dilemesi ki Erdoğan bu özrün dilendiğini söyledi. İkincisi tazminat ödenmesi… Üçüncüsü de Gazze üzerindeki ablukanın kaldırılması… Özür dışındaki şartların ne derecede yerine geldiği tartışılır. Evet, İsrail tazminat ödedi ancak artık İsrail’in yerine tazminatları Türkiye ödüyor. İsrail askerinin şiddetinin bedeli, Maliye Bakanlığı’nın kasasından çıkıyor. Nasıl mı?

Kritik 5. madde

“(...)Bu anlaşmanın kritik bir maddesi var, beşinci madde. Bu maddede açık biçimde, İsrail’in tek seferde ödeyeceği 20 milyon dolardan sonra bir daha herhangi bir ödeme yapmayacağı, sorumluluğun Türkiye’ye geçeceği belirtiliyor.

20 milyon dolar İsrail tarafından anlaşmadan bir süre sonra ödendi. Ancak Türkiye’de tartışmalar bitmedi. Önce ödenen tazminatın kimlerin hesabına yatırılacağı tartışması yaşandı. Sonuçta, Mavi Marmara’da ölen 10 kişinin yakınlarına bu paranın ödenmesi kararlaştırıldı. Ancak o kadar kolay olmadı. Açılan davalarda Maliye Bakanlığı’nın yaptığı, “Gazze’ye yardım götürenlerin İsrail devleti ile Gazze arasındaki sorunları bildiği, böyle bir saldırı olabileceğini öngörmeleri gerektiği, bunu göze alarak yola çıktıkları” savunması akıllarda… Buna rağmen Erdoğan, tazminatların 2’şer milyon dolar halinde 10 aileye ödeneceğini belirterek konuyu kapattı. Ödemeler yapıldı. Ama yaralananlar, onlar için bir tazminat anlaşması yapılmamıştı…”

Haber Merkezi

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