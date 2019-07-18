İstanbul'daki DEAŞ operasyonunda 17 kişi yakalandı

Alınan bilgiye göre, İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ adına faaliyette bulunduğu, Suriye'deki çatışma bölgelerine gidip geldiği ve lojistik destek sağladığı iddia edilen zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.

Soruşturma kapsamında, 9 Temmuz'da 12 ilçede düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 17 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 17 zanlı, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. AA

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