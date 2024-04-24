BAKANLIK DA YAPAN ESKİ AKP SÖZCÜSÜ HÜSEYİN ÇELİK: BAŞARIYI SAHİPLENİP BAŞARISIZLIĞI BAŞKASINA MAL ETMEK DOĞRU BİR TUTUM OLMAZ.

MHP’ye mahkûm oldu

“En büyük yetki Erdoğan’ın. Cumhurbaşkanının bazı isimleri değiştirmek yerine kendisiyle de hesaplaşması gerekiyor. Kadroların önemli bir kısmı harcandı. MHP ile ittifak yüzünden Kürt oyları dip yaptı. Parti MHP’ye mahkûm oldu.”

Nasıl müsaade ediyor?

“Erdoğan’ın etrafında hasbî insanlar vardı, şimdi ise hasbîlik, yerini hesabîliğe bırakmış görünüyor. Sarayda komünist bozuntusu, ne idüğü belirsiz adam racon kesiyor, parmak sallıyor. Cumhurbaşkanı buna nasıl müsaade ediyor?”

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Erdoğan önce kendisiyle hesaplaşmalı

Eski Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik, 31 Mart seçimleri ile ilgili “Her şeyden önce Sayın Cumhurbaşkanı kendisiyle hesaplaşmalıdır” dedi.

AK Parti kurucularından, eski Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik, 31 Mart seçim sonuçlarını ve AKP’yi Serbestiyet’e değerlendirdi. Çelik, şunları söyledi: “Sayın Erdoğan seçim akşamı bir balkon konuşması yaptı ve özeleştiri yapılacağını söyledi. Ancak eğer bu özeleştiri bir ense tıraşı, saç, sakal, bıyık düzeltme şeklindeyse bunun anlamı olmaz. (...) Birkaç genel başkan yardımcısını, bakanı, danışmanı görevden almak yetmez. Özeleştiri yapılırken veya fatura çıkartırken kimin yetkisi ne kadarsa, onun sorumluluğu da o kadardır. Dolayısıyla sorumluluğu daha çok olanın daha çok hesap vermesi gerekir. Burada en büyük yetki Sayın Erdoğan’ındır. Burada sayın cumhurbaşkanının sadece bazı isimleri değiştirmek yerine bence kendi kendisiyle de bir hesaplaşması gerekiyor. Başarıyı sahiplenip başarısızlığı başkasına mal etmek doğru bir tutum olmaz.”

Devlet korkunç bir israf içerisinde

“Siz gerçek anlamda bir hukuk devleti değilseniz, insan haklarınız adam akıllı değilse, memlekette adalet yoksa, şefkat ve merhamet kaybolmuşsa, ötekine saygı yoksa, yolsuzluklar almış başını gitmişse ekonomi iyi olsa ne olur. Biz insanlara tuvaletle mutfak arasında bir boru muamelesi yapamayız. Unutmayalım ki, İnsan midesinden ve maddi refahından çok daha fazlasıdır. Siz insanların karnını nasılsa biz doyuruyoruz diye düşünüp onların aklıyla oynuyorsanız, vicdanına ve ruhuna azap çektiriyorsanız insanlar sizi tercih etmez. Kaldı ki artık ekonomi kötü olduğu için maddi refahtan da söz edemiyoruz. Demokrasi olmadığında ülkeye yabancı sermaye de gelmez. Ekonomi vatandaşın en sıcak gündemi durumundadır. Vatandaşa kemer sık diyorsak, önce devlet kemer sıkacak. Devlet şu anda korkunç bir israf içindedir.”

Yanlışları örtbas etmeye çalışıyorlar

“Türkiye’de ve dünyada yükselen bir milliyetçilik akımı var. Türkiye’deki milliyetçilik birkaç sebepten kaynaklanıyor. Bir, bölünme korkusu. İki;Türkiye’ye gelen göçmenlerden dolayı insanların kendisini ikinci sınıf vatandaş göreceği endişesi. Üç; istikrarsız dünyada, dış tehdit algısı. Bir de bizde paranoya haline gelmiş, komplo teorilerinin konusu olan kurgusal bir dış güçler meselesi var. Elbette bu istikrarsız ve tekinsiz dünyada sizin savunma mekanizmalarınız güçlü olacak. Ama Türkiye’de dış güçler paranoyak bir şekilde kullanılıyor. İyi bir şey yaparsak biz yapıyoruz. Ama olumsuz bir şey olursa dış güçler yapıyor. Faiz yükselirse, faiz lobisi yükseltiyor. Ama inerse biz indiriyoruz. Bu, ortaokul çocuklarının ruh haline benziyor. 8, 9,10 alınca kendisi alıyor; ancak 1.2,3 alınca kendisine zaten -gıcık olan!- öğretmen veriyor. Dolayısıyla dış güçler, üst akıl, Siyonistler, masonlar, şu lobisi, bu lobisi. Bu, bence aczinizi ve kendi yaptığınız yanlışları örtbas etmenin adıdır. Bu tür saçma mazerete kimsenin sığınmaması lazım.”

Haber Merkezi