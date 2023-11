GAZZE’DE GEÇİCİ ATEŞKES DÜN BAŞLARKEN, ATEŞKESİN KALICI HALE GETİRİLMESİ İÇİN ULUSLARARASI CAMİAYA ÇAĞRI YAPILDI.

Bu fırsat kaçırılmamalı

İsrail ve Hamas arasında varılan 4 günlük geçici ateşkes, dün Türkiye saatiyle 08.00’de yürürlüğe girerken, başta BM, ABD, AB, Rusya, Çin olmak üzere, tüm ülkelerin kalıcı bir ateşkesin sağlanması için harekete geçmeleri çağrısı yapılarak, bu fırsatın kaçırılmamasına dikkat çekildi.

Yardım tırları Gazze’de

BU arada, geçici ateşkesin başlamasıyla birlikte yardım tırları da Refah Kapısı’ndan girmeye başladı. 4 günlük ateşkes boyunca Gazze'ye her gün 130 bin litre mazot, dört kamyon gaz ve 200 insanî yardım tırı giriş yapacak. Öte yandan 4 günde 50’si İsrailli, 150’si Filistinli rehineler takas edilecek.

***

Kalıcı ateşkes için herkes göreve

İsrail ve Hamas arasında varılan geçici ateşkes başlarken, ateşkesin kalıcı olması için çağrı yapıldı.

İsrail ve Hamas arasında varılan 4 günlük geçici ateşkes, dün Türkiye saatiyle 08.00’de yürürlüğe girdi. İsrail’in Haaretz haber sitesi, ateşkes yürürlüğe girdikten 15 dakika sonra İsrail’in Gazze Şeridi’ne yakın Kissufim ve Ein Hashalom yerleşim yerlerinde olası bir roket saldırısı konusunda uyaran sirenler çaldığını aktardı. Gazze’nin güneyindeki Han Yunus’tan izlenimlerini paylaşan El Cezire muhabiri Hani Mahmoud, ateşkesin başladığını teyit ederek saldırıların durduğunu bildirdi. Bir gece önce İsrail’in şiddetli hava saldırıları düzenlediğini aktaran Mahmoud, “Nispeten bir sakinlik olduğunu gözlemliyoruz. Gazze Şeridi üzerinde savaş uçaklarının uçmayı tamamen bırakmasıyla birlikte bu yavaş yavaş daha görünür oluyor” diye konuştu.

Yardım ve yakıt tırları Gazze’de

Reuters haber ajansı, geçici ateşkesin başlamasının ardından insani yardım tırlarının Gazze Şeridi’ne girdiğini, Refah Sınır Kapısı üzerinden bölgeye giren ve Mısır merkezli yardım kuruluşlarını temsil eden iki tırın üzerinde “İnsanlık içinde birlikte” ve “Gazze’deki kardeşlerimiz için” yazdığını aktardı.

AA ise Gazze’deki kaynaklarına dayandırarak aktardığı haberinde, yakıt girişinin başladığını bildirdi. Buna göre, söz konusu yardım tırlarının akaryakıt ve mutfak tüplerinde kullanılmak üzere gaz taşıdıkları kaydedildi. İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamaya göre de dün sabah saatlerinde dört tanker akaryakıt, dört tanker evde kullanıma uygun doğalgaz Mısır’ın Refah Sınır Kapısı’ndan Gazze Şeridi’nin güneyindeki Birleşmiş Milletler heyetine teslim edildi. Akaryakıt ve doğal gaz girişinin ABD ile Katar’ın arabuluculuğunda varılan çatışmalara insani ara verilmesi mutabakatı kapsamında gerçekleştiği belirtildi.



Savaş henüz bitmedi

Ateşkesin başlamasının ardından İsrail Savunma Kuvvetleri’nin (IDF) sosyal medya hesabından paylaşılan görüntülü mesajda, Gazzelilerden bölgenin kuzeyine gitmemeleri istendi. Arapça konuşan İsrail Ordusu Sözcüsü Avichay Adraee, şu ifadeleri kullandı: “Savaş henüz bitmedi. İnsani ara geçici. Gazze Şeridi’nin kuzeyi tehlikeli bir savaş bölgesi; kuzeye gitmek yasak. Güvenliğiniz için güneydeki insani bölgede kalmalısınız. Gazze Şeridi’nin kuzeyinden güneyine geçiş yalnızca Salahaddin Yolu üzerinden mümkün. Bölgede yaşayanların güneyden kuzeye geçişi yasak ve tehlikeli.”

İsrail ateşkesi bozdu

İsrail ordusunun, çatışmalara insani ara verilen Gazze Şeridi’nde bölgenin güneyinden kuzeyine dönmeye çalışan Filistinlilere ateş açması sonucu 1 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı. Görgü tanıklarının aktardığına göre, İsrail ordusu, Gazze Şeridi’nin güneyinden, Gazze kentine ve kuzey bölgelerine dönmeye çalışan yerinden edilmiş Filistinlilere ateş açtı. Sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu 1 kişi öldü, çoğu ayağından olmak üzere çok sayıda kişi de yaralandı. Yaralıların ambulanslarla Gazze Şeridi’nin güneyi ile kuzeyini ayıran Gazze kenti çevresindeki Şehitler Kavşağı’ndan Deyr el-Belah kentindeki Aksa Şehitleri Hastanesi’ne götürüldüğünü bildirdi. Gazze - aa

İsrail katliamının bilançosu: 14 bin 854 ölü

İsrail’in 48 gündür yoğun saldırı altında tuttuğu Gazze Şeridi’nde öldürülenlerin sayısı 322 artarak 14 bin 854’e yükseldi. Gazze Şeridi’ndeki hükümetin medya ofisinden yapılan açıklamada, 7 Ekim’den bu yana İsrail ordusunun öldürdüğü Filistinlilerin sayısını 14 bin 854’e çıktığı belirtildi. Hayatını kaybedenlerin 6 bin 150’den fazlası çocuklar, 4 binden fazlası da kadınlardan oluşuyor. Saldırılarda yüzde 75’i kadın ve çocuk olmak üzere yaralananların sayısı da 36 bini aştı. İsrail saldırılarında yıkılan binaların enkazında veya cenazeleri sokaklarda kalan, 4 bin 700’den fazlası kadın ve çocuk olmak üzere yaklaşık 7 bin kişi ise kayıp durumda. Gazze - aa

En az 2 ay boyunca sürecek

Reuters haber ajansının aktardığına göre, geçici ateşkesin başlamasının ardından bugün Türkiye saatiyle 17.00’de ilk etapta 13 rehine kadın ve çocuk serbest bırakılacak. Ardından, sonraki üç gün içinde 37 rehine salıverilecek. Bu sırada İsrail hapishanelerindeki 150 Filistinli kadın ve çocuk da serbest bırakılacak. İsrail ve Hamas arasında varılan geçici ateşkes kapsamında, 4 gün içinde Gazze’ye her gün 130 bin litre mazot, dört kamyon gaz ve 200 insani yardım tırı giriş yapacak. The Times of Israel’in haberine göre, İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant Hamas ile varılan geçici ateşkesin ardından İsrail’in askeri operasyonlarının ‘en az 2 ay boyunca şiddetli bir biçimde devam edeceğini’ söyledi. Gallant, “Devam etmek zorunda çünkü zaferi tamamlamalı ve yalnızca baskı sonucunda gerçekleşecek diğer rehine gruplarının serbest bırakılması için itici bir güç oluşturmalıyız” dedi.

Haber Merkezi