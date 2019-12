Kanal İstanbul kuyruğu

İstanbul’un su ihtiyacını karşılayan Sazlıdere Barajı’ndan da geçerek, Küçükçekmece’de son bulması planlanan Kanal İstanbul Projesi’ne itiraz edilmeye devam ediliyor.

En önemli sorun susuzluk olacak

Kanal İstanbul uyarıları

İstanbul Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’ne Kanal İstanbul’a ‘hayır’ dilekçesi vermek isteyenler uzun kuyruklar oluşturdu. Erken saatlerde Beşiktaş’ta bulunan müdürlüğe gelen vatandaşlar, Kanal İstanbul projesinin iptal edilmesi için sıraya girdi. Polis ekipleri bina çevresinde yoğunluk oluşması dolayısıyla demir bariyerlerle önlem aldı. Uzun kuyruklar oluşturan vatandaşlar mesai bitimine kadar dilekçe kuyruğunda bekledi. Independent Türkçe’de yer alan habere göre, alkışlarla birbirine destek veren vatandaşların dilekçe verebilmek için bekleyişi sürüyor.

Akşener de dilekçe verdi

İstanbul’un Beşiktaş ilçesindeki Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’ne gelerek kişisel itiraz dilekçesini veren İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, “9 yıldır uyutulan bir proje birden birdenbire neden çıktı? Konunun uzmanı olan herkes itiraz ediyor, fakat iktidar tartışmaya kapalı. İnatlaşarak ‘İlle de bu işi yapacağız’ diye yola çıktılar. 16 milyon İstanbullunun İstanbul’a çakılacak her çivide hakkı var. Madem bizi dinlemiyorsunuz, madem çaldığımız düdük diyorsunuz; İstanbullular da her ilçede böyle 2 bin, 3 bin kişilik sıralarla bireysel hak kullanıyorlar. Ve umuyorum ki Sayın Erdoğan İstanbulluların bu tavrını her ne kadar Saray’dan çıkamıyorsa da, etrafındakilerin tesiriyle adımlar atıyor ise de Cumhurbaşkanlığı hükûmet sisteminin Türkiye’yi getirdiği nokta budur. Diliyorum gerçekçiliği ve sağduyusu devreye girer ve bu proje rafa kalkar. Takipçisi olacağız” dedi.