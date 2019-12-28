"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
28 ARALIK 2019 CUMARTESİ - YIL: 50

Kanal İstanbul uyarıları

28 Aralık 2019, Cumartesi 01:47
KANAL İSTANBUL İLE İLGİLİ UYARILAR DEVAM EDİYOR. ÖZELLİKLE YATIRIM VE MONTRÖ ANLAŞMASINA DİKKAT ÇEKİLİYOR.

KUTUPLAŞTIRMA PROJESİ

KANAL İstanbul Projesini bir “kutuplaştırma projesi” olarak değerlendiren eski AKP’li Ali Babacan, “Bizim kanal projesine değil, sanayi ve teknolojiye yatırıma ihtiyacımız var” uyarısında bulundu.

“YA KANAL, YA TÜRKİYE” demek DAHA DOĞRU

Prof. dr. Deniz Ülke Arıboğan da İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun, “Ya kanal, ya İstanbul” sözleri yerine, sonuçlarının bütün ülkeyi etkileyeceği için “Ya kanal, Ya Türkiye” demenin doğru olduğunu belirterek, Kanal İstanbul’la Montrö’yü tartışmaya açmanın Türkiye için bir kayıp olacağını ifade etti.

***

Kanal İstanbul uyarıları

Prof. Dr. Deniz Ülke Arıboğan, Kanal İstanbul’la Montrö’yü tartışmaya açmanın Türkiye birçok probleme sebep olacağı konusunda uyardı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun, “Ya kanal, ya İstanbul” sözleri üzerine, sonuçlarının tüm ülkeyi etkileyeceğini düşündüğü için “Ya kanal, Ya Türkiye” demenin doğru olduğunu söyleyen Üsküdar Üniversitesi öğretim görevlisi Prof. Dr. Deniz Ülke Arıboğan, Kanal İstanbul’la Montrö’yü tartışmaya açmanın Türkiye için bir kayıp olacağını ifade etti. Radyo Karakutu’da yayınlanan Bidebunuizle programında konuşan Arıboğan, “Kanal İstanbul ile ilgili söylenen olumlu ya da olumsuz her şey İstanbul’u ilgilendiren şeyler değil. Türkiye’nin bütününü ilgilendiren meseleler. İstanbul Türkiye’nin kalbi. İstanbul’da ortaya çıkacak olumlu ya da olumsuz her şey Türkiye’yi etkiler. Bahsedilen rakamlar Türkiye’deki tüm insanların parasıyla ödenecek” dedi  “Kanal İstanbul, Türkiye’nin en önemli projelerinden birisidir” diyen Arıboğan, “Ben Kanal İstanbul projesinin Türkiye’nin jeopolitik ve jeostratejik açıdan çok ciddi risklere maruz kalması dolayısıyla çok yanlış olduğunu düşünüyorum. Türkiye’de köprüye, Marmaray’a gereksiz karşı çıkışlar olduğu için buradaki karşı çıkış, daha önceki saçma karşı çıkışlar nedeniyle zayıf düşüyor. Ama burada çok somut bir sebep var. Bunun ideolojik bir yönü yok. Bu vatanperverlikle ilgili bir durum” ifadelerini kullandı.

Montrö tartışmaya açılmasın

Arıboğan şöyle devam etti: “İkinci Dünya Savaşı öncesinde, 1936 yılında boğazlarımızı, Marmara’yı ve Çanakkale Boğazı’nı da kapsayacak şekilde anlaşma imzalandı. Bu anlaşma Türkiye’nin üç tarafını çeviren denizleri, özellikle Karadeniz’in statüsünü belirledi. Bu anlaşmayla tek kurşun atılmadan Boğazların kontrolünü aldık. Bunun kontrolü demek, Trakya ve Anadolu’yu bağlayan en önemli hattın bizim kontrolümüzde olacağını belirten deklarasyon. Türkiye’de Trakya ve Anadolu arasında su yolu geçiyor. Bu su yolundan geçişler Montrö Boğazlar Sözleşmesi’ne göre ticari gemiler için ücretsiz. Savaş durumunda ise bize yetkiler tanınıyor. Montrö, Türkiye Cumhuriyeti’nin çatısını oluşturan en önemli anlaşmalardan biridir. Kanal İstanbul’un etkileyeceği o kadar açık ki. Rusya’nın ve Karadeniz’e kıyıdaş ülkelerin kıyamet koparacağı bir şeyden bahsediyoruz. Direkt Montrö üzerinden tartışılacak. Uluslararası hukuk bağlamında sorun doğuracak bir su yolu açılacak. Montrö’nün tartışmaya açılması Türkiye için büyük bir kayıptır.”

Politik bir mesele

Kanal İstanbul projesinin politik bir mesele olduğunu söyleyen Arıboğan “Bu küresel çapta bir çatışmaya dönüşmez. Ama bölgesel düzlemde çatışma çıkma ihtimali çok yüksek. Türkiye’yi hep böyle çatışmalı durumların merkezine koymak çok yanlış. Böyle bir dünya konjonktüründen herkesle dövüşe dövüşe sağlam çıkmamıza imkân yok. Çünkü Kanal İstanbul projesi sadece ticarî, ekonomik bir mesele değil. Dibine kadar politik bir mesele. Kanal İstanbul’un ne için yapılmak istendiği sorusuna gerçekten bir yanıt bulamıyorum. Bir takım dış politik pazarlıklar yapılmış olabilir. Bu Kanal İstanbul projesi, Marmaray yapmaya benzemez. Ben o konuda özellikle sol kesimin yıllardır ısrarla, ‘Onu da yaptırmam, bunu da yaptırmam’ çıkışlarını yanlış buluyorum. Onlara rağmen yapılan çok şey var bu ülkede. Ayrıca her şey güncel ekonomiyle izah edilemez. Bazı altyapı yatırımları, ekonomik olarak çok doğru olmayabilir. İhtiyaç vardır. O zaman da bazı şeyleri sineye çekersiniz. Bu Kanal İstanbul meselesi, Rus uçağı düşürme meselesi kadar önemli etkiler yaratır. Şu anda Karadeniz’de bir denge var. Bir problem yok. Devletler arasında barış problemi yok. Suhulet içindeki yerde durduk yere dengeleri değiştireceksiniz. Ve nedeni belli değil” şeklinde konuştu. 

İstanbul - Yeni Asya

 

Okunma Sayısı: 228
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Kanal İstanbul uyarıları

    3 bin şehir hatları vapuru ağırlığında

    Demokratik ittifaklar kurulmalı

    Libya için ABD devrede

    İşte “oruç” tesbiti

    Beşiktaş 2019'u galibiyetle tamamladı

    Gelir eşitsizliğinde Avrupa ikincisiyiz: 'Günde 10 tl zam neye yeter?'

    Yerli otomobil heyecanı

    Trabzon Valiliği: Örtü yangınları tamamen söndürüldü

    İdlib'de 11 günde 86 sivil öldü

    Meteoroloji yurt genelini uyardı

    TFF: VAR kayıtları kamuoyu ile paylaşılmaz

    Hindistan'daki protestolarda ölü sayısı artıyor

    'Sığınma isteyen Uygurları geri yollamayacağız'

    Kazakistan’da feci kaza: Ulusal yas ilan edildi

    Sözcü gazetesine ilişkin davada kararlar açıklandı

    Elazığ'da 12 artçı sarsıntı daha gözlemlendi

    Dedemin ses kayıtları Almanların elinde

    Kanal projesine değil yatırıma ihtiyaç var

    Bunaldı Milletin Âfâkı Bir Sabah İster

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    O dayanışma devam etmeli
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Ahmet BATTAL

    İmam hatipliler ve demokratik değerler
    Cevher İLHAN

    “Aldatmalar ve mugalâtalar dağılacaktır”
    Sebahattin YAŞAR

    “Sen neden ağladın?” diyememek
    Genel

    Libya için ABD devrede
    Mehmet ÇETİN

    İhlâssızlıkla gelen şefkat tokatları -1-
    Genel

    Kanal İstanbul uyarıları
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    3 bin şehir hatları vapuru ağırlığında

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2019, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.