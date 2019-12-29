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En önemli sorun susuzluk olacak

29 Aralık 2019, Pazar 01:13
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Orman Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Doğanay Tolunay, Kanal İstanbul projesinin yapılması durumunda susuzlukla karşı karşıya kalınacağı uyarısını yaptı.

Kanal İstanbul uyarıları

 

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin Kanal İstanbul Projesi’nden çekildiğini duyurması ve hükümetin projeden geri adım atılmayacağına yönelik açıklamalarıyla alevlenen tartışmalar sürüyor.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), projenin depremle ilişkilendirilmesi iddialarına ilişkin bir açıklama yaparak, “Kanal İstanbul ve deprem ilişkisine atfedilen deprem tehlike ve risklerinin gerçeği yansıtmadığını” duyurdu. Ancak uzmanlar, projenin doğuracağı tehlike ve sakıncaların deprem riskiyle sınırlı olmadığı görüşünde. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Orman Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Doğanay Tolunay, projenin çevreye önemli olumsuz etkileri olacağına dikkat çekiyor. Tolunay, projenin meydana getireceği en önemli sorunun susuzluk olduğunu dile getirdi. Kanal İstanbul’un şehrin su kaynaklarını sıkıntıya sokacağını söyleyen Tolunay, susuzlukla karşı karşıya kalınacağı uyarısında bulundu. Prof. Dr. Tolunay, büyük çoğunluğu kentin kuzeyinde yer alan kumul alanları,muhafaza ormanları, akarsuları, meralar ve tarım alanları gibi tabiî açıdan oldukça önemli olan ve İstanbul’da yüzlerce bitki ve hayvana ev sahipliği yapan ekosistemlerin de proje nedeniyle zarar göreceğini belirtti.

‘Bu bir rant projesi’

Projenin maliyeti de bir başka tartışma konusunu oluşturuyor. Toplam maliyetin ve bu maliyetin nasıl karşılanacağı henüz bilinmiyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından projelendirilen Kanal İstanbul’un “son şekli verilen” Aralık 2019 tarihli Çevresel Etki Değerlendirmesi raporunda projenin bedeli 75 milyar lira olarak öngörülüyor. Ekonomist Mustafa Sönmez, Kanal İstanbul’un ekonomik rasyonalitesi olan bir proje olmadığını savunuyor. Gemi geçişlerine imkân tanıyacak bir proje olarak sunulması durumunda ise zaten İstanbul Boğazı’nın yeterli durumda olduğunu belirten Sönmez, burada bir hizmet açığının bulunmadığını savundu. Projenin olağanüstü bir maliyeti olduğunu söyleyen Sönmez, “Bunun yap-işlet-devret modeli gerçekleştirilmesi söz konusu olamaz. Firmalar buradan nasıl gelir elde edecek? Geriye devletin yatırımlarıyla bunun gerekleştirilmesi kalıyor ki bu da devletin yapacağı kanalın etrafında yer tutmuş kişi ve kuruluşlara bir rant transferinden ibaret” dedi.

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