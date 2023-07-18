Kapsül fabrikasında patlamayla ilgili inceleme başlatıldı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Makine ve Kimya Endüstrisi AŞ'nin (MKE) Kayaş'taki kapsül fabrikasında meydana gelen patlamada yaralanan dört kişinin sağlık durumunun iyi olduğunu bildirdi.

Alınan bilgiye göre, Kayaş'taki MKE kapsül fabrikasının mühimmat deposunda henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi. Patlamada yaralananlar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Patlamaların ardından bölgede çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

4 işçi yaralandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Makine ve Kimya Endüstrisinin (MKE) Kayaş'taki kapsül fabrikasında meydana gelen patlamada 4 işçinin yaralandığını açıkladı.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada MKE Kapsül Fabrikası'nda saat 10.52'de meydana gelen patlamada 4 işçinin yaralandığını belirtti.

Yerlikaya, "Emniyet, itfaiye, AFAD ve 112 Acil ekiplerimiz bölgede. Yaralılarımıza Allah'tan acil şifalar diliyorum. Gelişmelerle ilgili kamuoyu bilgilendirilecektir." ifadelerini kullandı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı patlamayla ilgili inceleme başlattı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Makine ve Kimya Endüstrisi AŞ'nin (MKE) Kayaş'taki kapsül fabrikasında gerçekleşen patlamayla ilgili inceleme başlatıldığını bildirdi.

Bakan Işıkhan, yaptığı yazılı açıklamada, patlamada yaralanan işçilere geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Patlamayla ilgili, bakanlığın Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı bünyesindeki Kaza Araştırma Komisyonunca koordinasyon ekibi oluşturulduğunu belirten Işıkhan, şu bilgileri paylaştı:

"Konusunda yetkin iş müfettişleri, gerekli inceleme ve soruşturma kapsamında görevlendirilmiş olup, Rehberlik Teftiş Başkanı ve Başkan Yardımcıları, İş Sağlığı ve Güvenliği Başkan Yardımcısı olay yerine intikal ettirilerek gerekli incelemeler ivedilikle başlatılmıştır."

MSB: "Yaralılarımızın sağlık durumları iyidir"

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Yangın sonucu dört işçimiz yaralanmıştır. Derhal hastaneye sevk edilen yaralılarımızın sağlık durumları iyidir. Çıkan yangın kısa sürede kontrol altına alınarak bölgenin emniyeti sağlanmış ve olayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatılmıştır." ifadesi kullanıldı.

Patlamaya ilişkin adli soruşturma başlatıldı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Makine ve Kimya Endüstrisi'nin, Ankara Kayaş'taki kapsül fabrikasında meydana gelen patlamada yaralanan kardeşlerimize Allah'tan acil şifalar diliyorum. Can kaybının olmaması en büyük tesellimiz. Olayla ilgili adli soruşturma başlatılmıştır. Geçmiş olsun." ifadesini kullandı.

Ankara Valisi Şahin: "Durum tamamen kontrol altına alındı"

Ankara Valisi Vasip Şahin, patlamanın meydana geldiği fabrikada yaptığı incelemenin ardından basın mensuplarına açıklamada bulundu.

MKE'ye ve Ankara'ya geçmiş olsun dileklerini ileten Şahin, saat 10.55'te fabrikanın AR-GE bölümünde henüz teknik sebebi bilinemeyen bir patlamanın meydana geldiğini söyledi.

Patlamada yaralanan 4 işçinin tedavi altına alındığını, bilinçlerinin açık olduğunu belirten Şahin, "Söndürme çalışmaları, kimyasal bir yangın olduğu için dikkatle yürütüldü. Toz ve diğer kum gibi oksijenle teması kesici malzemeler kullanıldı ve şu an itibarıyla durum tamamen kontrol altına alındı. Ama yine de orada bir itfaiye ekibimiz ve yine müessesenin kendi söndürme ekibi her ihtimale karşı nöbette bekliyorlar." ifadelerini kullandı.

"Teknik inceleme devam ediyor"

"Yaralılar hangi hastanede tedavi altında, durumları nasıl?" soruları üzerine Şahin, yaralıların, Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altında olduğunu, herhangi bir hayati tehlikelerinin bulunmadığını söyledi.

"Yangının sebebine ilişkin bilgi var mı?" sorusuna Şahin, "Teknik inceleme devam ediyor." yanıtı vererek, sonuca ilişkin fabrika müdürlüğünce kamuoyunun bilgilendirileceğini söyledi.

"Herhangi bir sirayet olmadı"

"Yerleşim yerlerinde bir tahliye söz konusu mu?" sorusunu Şahin, "Hayır, yanındaki binalara bile sirayet etmedi. Kaldı ki içeride 2-3 bölümde etkili olmuş, diğer bölümlere etkisi olmamış. Ne fabrikanın içindeki diğer bölümlere ne de yerleşim yerlerine herhangi bir sirayet ya da etki olmadı." diye yanıtladı.

Vali Şahin, Milli Savunma Bakanlığı Bakan Yardımcısı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bakan Yardımcısının da çalışmaları takip edip, detaylı inceleme yapılması talimatını verdiğini aktararak, durumun endişe verici olmaktan çıktığını vurguladı.

"Bir sabotaj ihtimali değerlendiriyor musunuz?" sorusuna Şahin, "Şu andaki verilere göre öyle bir ihtimal değerlendirilmiyor. Ama tüm detaylı incelemeler, teknik ekipler tarafından yapılacak." cevabını verdi.