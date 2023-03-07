'Kimliği belirsiz cenazelerle ilgili kimliklendirme çalışmaları sürüyor'

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı depremde vefat etmiş kişilere ait kimliği belirsiz cenazelerle ilgili kimliklendirme çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri merkezli depremlerle ilgili Adli Tıp Uzmanları Derneğinin "5 Mart tarihli deprem bölgesi raporu"nun Kahramanmaraş'la ilgili bölümünde, "adli tıp alanında çalışmaların Kahramanmaraş Kapıçam Mezarlığı ve Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Adli Tıp Ana Bilim Dalı olmak üzere iki birimde yapıldığı" ve "mezarlık alanına ilk günlerde getirilen kimliksiz cenazelerin defnedildiği yerler ile mezarlık görevlilerinin kayıtlarındaki farklılık nedeniyle 425 cenazede mezar açma işlemi yapılarak kimliklendirme için yeniden örnek alınmasına başlandığı"nın belirtilmesi, raporun yazılı basında ve sosyal mecralarda paylaşılması nedeniyle basın açıklaması yapılmasının gereğinin doğduğu ifade edildi.

Afetin ardından depremin yol açtığı can kayıpları ve yaralanmalarla ilgili resen soruşturma başlatıldığı aktarılan açıklamada, 7 yerde depremde vefat edenlerin ölü muayene ve kimlik tespiti işlemleri yapıldığı, kimliği tespit edilemeyen cesetlerden kan örneği alınarak DNA incelemesi için Gaziantep Adli Tıp Grup Başkanlığına gönderildiği belirtildi.

Kimliklendirme çalışmalarının devam ettiği vurgulanan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Deprem sonrası yakınlarına ulaşamadığını belirtilen vatandaşlardan kan örnekleri alınması, alınan örneklerin kimliklendirmeye esas olmak üzere karşılaştırılması için Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi ile Necip Fazıl Şehir Hastanesinde 24 saat çalışma esaslı kan örneği alma merkezleri kurulmuş olup cenazesini bulamadığını belirten vatandaşlardan bu merkezlerde DNA incelemesine esas olmak üzere kan örneği alınmaya devam edilmektedir.

Gaziantep Adli Tıp Grup Başkanlığı Biyolojik İhtisas Dairesi tarafından kimliği belirsiz cesetler ile ceset yakınlarının vermiş olduğu DNA örneklerinden eşleşen ve cesedin kimliği tespit edilen kişilerle ilgili Cumhuriyet Başsavcılığımızca adli işlemler derhal yapılarak ceset yakınlarına ulaşılıp kimliği teşhis edilen cesetlerin yakınlarına teslimi sağlanmaktadır. Vefat eden vatandaşlarımızdan kimliği tespit edilemeyen cesetlere ilişkin kimliklendirme çalışmaları kapsamında Adli Tıp Uzmanları Derneği tarafından deprem bölgesi raporunda belirtildiği gibi Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından 425 adet feth-i kabir işlemi gerçekleştirilmemiş olup kimliği belirsiz cesetlerle ilgili kimliklendirme çalışmaları devam etmektedir."