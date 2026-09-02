KKTC'de gemi kazası sebebiyle müzik ve eğlence yasaklandı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC), Girne açıklarında meydana gelen gemi kazası sebebiyle ilan edilen yas kapsamında, 5 Eylül Cumartesi sabahına kadar müzik ve eğlence faaliyetlerine yasak getirildi.

Türk Ajansı Kıbrıs'ın (TAK) Lefkoşa Kaymakamı Fadıl Keleş'ten aldığı bilgiye göre, İçişleri Bakanlığı, Girne açıklarında yaşanan gemi kazası sebebiyle halkın duyduğu üzüntü ve hassasiyeti dikkate alarak 5 Eylül Cumartesi sabahına kadar müzik ve eğlence faaliyetlerine ilişkin gerekli tedbirlerin alınması talimatı verdi. Müzik yayını yapılmayacak Buna göre, düğün salonlarında düzenlenen düğünler istisna olmak üzere konut, iş yeri, restoran, kafe, bar, eğlence mekânları ve benzeri yerlerde müzik yayını yapılmasına yasak getirildi. Ayrıca yasağın ilgili tüm kişi, kurum ve işletmelere duyurulması, gerekli denetim ile kontrollerin gerçekleştirilmesi ve yasağa uyulmasının sağlanması talimatı verildi. AA

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