Kaptanların telsiz görüşmeleri ortaya çıktı

Silivri açıklarında Tuğberk İmamoğlu ve Alsu isimli ticarî gemilerin çarpışmasına ilişkin telsiz görüşmeleri ortaya çıktı.

Silivri açıklarında gece saatlerinde çarpışan ‘Tuğberk İmamoğlu' ve ‘Alsu' isimli gemilerinin kaptanları arasındaki telsiz konuşmaları ortaya çıktı. Kayıtlarda, Tuğberk İmamoğlu gemisinin kaptanının Alsu'ya, "İskeleye kır" uyarısında bulunduğu duyuldu.

"İSKELEYE KIR DEMİŞTİM"

Kayıtlar, iki geminin kaptanının kazadan önce birbirini fark ederek rota değişikliği için iletişim kurduğunu gösterdi. Telsiz kayıtlarında Tuğberk İmamoğlu gemisinin kaptanının, Alsu'ya yön değiştirmesi için, "Alsu, iskeleye kır. Alsu, iskeleye kır demiştim" ifadeleriyle uyarıda bulunduğu duyuldu.

SANCAKTA GÖRENİN YOL VERMESİ GEREKİRDİ

Denizde güvenli geçiş ve yol verme kurallarına göre: İki motorlu tekne kafa kafaya karşılaştığında, her iki tekne de rotasını sancak (sağ) tarafa çevirir. Böylece tekneler birbirinin iskele (sol) tarafından geçer. Bir tekne, sancak tarafında başka bir tekne görüyorsa, yol vermek zorundadır ve diğer teknenin geçişini bekler. Arkadan gelerek başka bir tekneyi geçen tekne, önündeki teknenin yolunu kesmemeli ve geçişini güvenli şekilde tamamlamalıdır. Yelkenli tekneler, manevra kabiliyeti kısıtlı tekneler ve balıkçı tekneleri, genel olarak motorlu teknelere göre geçiş üstünlüğüne sahiptir.