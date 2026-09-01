1 Eylül Adli Yıl Açılışı öncesinde Yargıtay önünde toplanan 6 Şubat depremzedeleri, “Adalet hâlâ enkaz altında” diyerek sorumluların hesap vermesini istedi.

Neden bu ülkede hak aramak zorundayız?

Adli Yıl Açılış Töreni öncesinde Yargıtay önünde toplanan Adalet Peşinde Aileleri Platformu, "İçişleri Bakanlığı neden 6 Şubat depreminde soruşturmada adı geçen kamu görevlileri için dokunulmazlığı kaldırmıyor?" sorusunu yöneltti. Malatya Trend Garden Rezidans binasında kızını kaybeden Sibel Köksalan, "Ben 'kızım öldü' diyemiyorum. Sayın Tayyip Erdoğan, kullanabilir misin kızın için bu lafı? Niye biz bu ülkede sürekli hak aramak zorundayız? Yeter! Hak aramak istemiyorum hakkımı verin aramayayım artık" diye sitem etti.

4 adlî yıl geçti

Adalet Peşinde Aileleri Platformu, Adli Yıl Açılış Töreni öncesinde Yargıtay önünde açıklama yaptı. "4 yıl geçti adalet hala enkaz altında" yazılı pankartın ardında toplanan depremzedeler, "Sesimizi duyan var mı" sloganı atarak, "Katliamın iyi hali olmaz" , "4 adli yıl geçti 53 bin canın adaletini sağla", "Adli yılınız kutlu olsun adalet hâlâ enkaz altında", "Alo adalet: sesimizi duyan var mı", "Kamu görevlilerine soruşturma izni verilsin", "6 Şubat'ın katilleri neden hâlâ dışarda" ve "Afet değil bu bir katliam" yazılı dövizleri taşıdı.

Adalet ne zaman sağlanacak?

Ortak açıklamayı platform sözcüsü Döne Kaya okudu. "Bugün burada aslında en başta yapmamız gereken şeyi yapacağız. 6 Şubat depremine neden olanların hesabını bu meydanda, adaleti sağlamada söz sahibi olanlara soracağız" diyen Kaya, şu soruları yöneltti: "AFAD, depremden etkilenen her bir şehir için 2019-2021 yılları arasında İRAP raporu hazırlamış, en kötü senaryoları 7 ve üzerinde şiddet ile yazmışken neden 6 Şubat depreminde en az 53 bin insan kaybettik? Bunu bilen AFAD neden depremde koordinasyonsuzdu? AFAD Neden depremin ilk 3 gününde Hatay’da ve Adıyaman’da yoktu? İRAP raporundan haberdar olan şehrin valisi ve belediye başkanı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanınız ve AFAD’ın bağlı olduğu İçişleri Bakanınız ve ceza dosyalarında bugüne kadar bir türlü yargılamadığınız AFAD ne zaman hesap verecek? Daha kaç yıl kamu görevlilerinin soruşturma izni çıkmasını bekleyeceğiz? İçişleri Bakanlığı neden 6 Şubat depreminde soruşturmada adı geçen kamu görevlileri için dokunulmazlığı kaldırmıyor? Adıyaman’da 72 canımızı kaybettiğimiz İsias Otel davasında, 16 yıl 4 ay hapis cezası alan fenni mesul Hasan Aslan 1 yıl 8 ay 6 gündür firari. Neden? 125 kişiye mezar olan İskenderun Devlet Hastanesi, 35 kişinin can verdiği Rana Apartmanı ve 31 kişinin hayatını kaybettiği Arı Apartmanı dosyalarında iddianameler hâlâ hazırlanmadı… Neden?"

"O gün devlet yoktu"

Ortak basın açıklamanın ardından depremzedeler, kendi yaşadıklarını anlattı. Döne Kaya, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a çağrıda bulunarak, şunları söyledi: Hani 6 Şubat depremleri sonrasında açıklamaların birinde ‘Devlet yoktu, Kızılay yoktu, AFAD yoktu. O gün devlet olmadığı için, AFAD olmadığı için ben annemi, ablamı, abimi ve dokuz aylık yeğenimi kaybettim. Ey Cumhurbaşkanı, sen hiç evlat acısı çektin mi? Sen hiç kırk yıldır birlikte ömür geçirdiğin eşini kaybettin mi? Sen hiç dokuz aylık torunun acısını çektin mi? İşte benim babam bunları çekiyor. Sen hiç anne acısı çektin mi? Kardeş kaybı yaşadın mı? Elinde doğan dokuz aylık bebek katledildi mi? Şimdi ben kaybettim. Ben sadece bir örneğim ey Cumhurbaşkanı. Bu acıyı çeken en az 53 bin insanın yakını var. Ve bu insanlar senin iktidar olduğun dönemde yaşadı bunları. Şimdi bu insanlar adalet istiyor. Dört yıldır mahkeme mahkeme dolanıyoruz. Senin adalet saraylarında adalet dileniyoruz. Ama sarayların bize o adaleti bile çok görüyor. Biraz vicdanın kaldıysa bizi duyarsın."

"Adalet para olmuş"

Malatya Kasaboğlu Apartmanı’nda dört çocuğunu, eşini ve iki yakınını kaybeden depremzede de şu sözlerle sitem etti: "İşin gerçeği şu ki adalet para olmuş. Asıl suçlu dışarıda, gitti, aynı yerde bina yapıyor. Hiç ilgilenen yok, davalar bekliyor, sonuçlanan yok. Herkes dışarıda rahat rahat geziyor nerede bunun adaleti? Artık bizim kaybedecek bir şeyimiz kalmadı. Herkes cezasını alsın, biz de rahat edelim. Ben 4 senedir çalışmıyorum, doğru düzgün uyuyamıyorum, yiyemiyorum, gezemiyorum. Artık bu saatten sonra ölsem de benim umurumda değil. Benim canımı aldılar ama bir sesinizi duyan yok. Bizimle muhatap olan bir insan yok. Ben her zaman buraya gelip gitmek zorunda değilim. Bu yapanlar, edenler de Allah’ından bulsun. Bulmazsa en sonunda, yani kendimiz bir şeyler yapacağız. Gelsin kafamıza sıksın, biz de kurtulalım. Yaşamak istemiyorum ben. Her tarafa başvuruyorum, kimse sesimi duymuyor. Nasıl edelim yani, kendimizi mi öldürelim?"

"Sorularımızın cevaplarını alana kadar buradayız"

Malatya Trend Garden Rezidans binasında kardeşi İbrahim Kurt’u kaybeden Hatice Açıkalın da kendilerine adalet sağlanacağına dair söz verildiğini ifade ederek, şunları kaydetti: "Adalet sağlanması bir tarafa, ödül gibi cezalar ya da cezasızlıklar var. Bizim tanıklarımız, geçen yıl Mayıs ayında ceza almalarına rağmen, itiraz hakkı söz konusu diye tutuklanmadılar. Bizim canlarımız üç buçuk yıldır toprak altında yatarken, biz onları yedinci gün çıkarırken, onlar üç buçuk yıldır ellerini kollarını sallayarak geziyorlar. Sayın Cumhurbaşkanı, bize söz verdin. Eğer bu sözü tutmana engel olan kamu görevlileri varsa, o zaman onları uzaklaştıracaksın, onlara ceza vereceksin ve bize verdiğin sözü tutacaksın. Biz artık buna dayanamıyoruz. Bu başka bir şey değil, bu göz yummak. Bu suçluyu kayırmak. Suçluyu kayırmayın. Bu eziyet artık. Bu eziyeti bize yapmayın. Biz zaten depremde canlarımızı çıkarmak için yeterince eziyet çektik."

Açıklamaların ardından Döne Kaya, "Sorduğumuz bu soruların cevabını alana kadar buradan gitmiyoruz. Muhattaplar gelip bu soruları cevap verene kadar buradayız" dedi. Depremzedeler, Yargıtay önünde bekleyişlerini sürdürüyor.

Ankara-Anka