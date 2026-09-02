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DEVA: Bunun adı çözüm değil, sonu olmayan hesaplaşma

02 Eylül 2026, Çarşamba 21:12
ABD’nin İran’a yönelik saldırılarını kınayan DEVA Partisi Milletvekili İdris Şahin, karşılıklı misillemelerin bölgeyi daha büyük bir çatışmaya sürüklediğini belirterek, silahların yerine akıl ve hukukun hâkim olması çağrısında bulundu.

DEVA Partisi Ankara Milletvekili İdris Şahin, ABD’nin İran’a yönelik saldırılarına tepki gösterdi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Şahin, askerî gücün hiçbir devlete başka bir halkın hayatını değersizleştirme hakkı vermediğini belirterek saldırıların bölgede daha büyük bir çatışma riskini beraberinde getirdiğini söyledi.

Şahin, karşılıklı saldırı ve tehditlerin giderek tırmandığına dikkat çekerek, savaşın bedelini sivillerin ödediğini vurguladı. Şahin, “Her saldırının ardından daha sert bir misilleme, her misillemenin ardından daha büyük bir tehdit geliyor. Bunun adı çözüm değil, sonu olmayan bir hesaplaşmadır” ifadelerini kullandı.

“GÜÇLÜ OLMAK, HER İSTEDİĞİNİ YAPMA HAKKINI VERMEZ”

ABD’nin İran’a yönelik saldırılarını açıkça kınadığını belirten Şahin, hiçbir ülkenin sahip olduğu askerî güç sebebiyle başka bir halkın hayatını değersizleştiremeyeceğini söyledi. Şahin açıklamasında, “Güçlü olmak, her istediğini yapma hakkını kimseye vermez. Devletlere de vermez! ABD’nin İran’a yönelik saldırılarını açıkça kınıyorum. Bir ülkenin askeri gücü ne kadar büyük olursa olsun, başka bir halkın hayatını değersizleştirme hakkı yoktur” ifadelerine yer verdi.

“SAVAŞIN BEDELİNİ HİÇ TANIMADIKLARI İNSANLAR ÖDÜYOR”

Bölgede yaşanan çatışmaların siviller üzerindeki etkisine dikkat çeken Şahin, savaş kararlarının dar bir çevre tarafından alınmasına rağmen sonuçlarının toplumun tamamına yayıldığını ifade etti. Şahin, “Bugün bir düğün evine ölüm düşüyorsa, yarın bu ateşin nereye sıçrayacağını kimse kestiremez. Savaşın en ağır tarafı da budur. Kararı birkaç kişi verir, bedelini hiç tanımadıkları insanlar öder” dedi.

Karşılıklı saldırıların yeni misillemeleri ve tehditleri tetiklediğini belirten Şahin, bu durumun kalıcı bir çözüm sağlamayacağını söyledi. Şahin, “Üstelik her saldırının ardından daha sert bir misilleme, her misillemenin ardından daha büyük bir tehdit geliyor. Bunun adı çözüm değil, sonu olmayan bir hesaplaşmadır. Artık yeter!” ifadelerini kullandı.

“SİLAHLARIN DEĞİL, AKLIN VE HUKUKUN SÖZÜ GEÇMELİ”

Bölgede çatışmaların sona ermesi ve diplomatik yolların öne çıkması çağrısında bulunan Şahin, Ortadoğu halklarının yeni acılar yerine güvenli ve yaşanabilir bir geleceğe ihtiyaç duyduğunu belirtti. Şahin açıklamasını, “Silahların değil, aklın ve hukukun sözü geçmeli. Bu coğrafyanın insanlarına yeni acılar değil, yaşayabilecekleri bir gelecek borçluyuz” sözleriyle tamamladı. Ankara-Anka

 

 

Etiketler: İdris Şahin, ABD, İran, DEVA, silah, hukuk, çatışma, savaş
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