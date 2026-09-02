Üsküdar'da başkanvekilliği seçimi yenilenecek

İstanbul Valiliği, Bölge İdare Mahkemesi'nin yürütmeyi durdurma kararına itirazı reddetmesinin ardından Üsküdar Belediye Başkanvekilliği seçiminin 5 Eylül Cumartesi yapılmasına karar verildiğini açıkladı.

Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın 31 Temmuz'da İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında tutuklanması ve İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılması üzerine Üsküdar Belediye Meclisi'nde 5 Ağustos'ta yapılan ve yaklaşık 5 saat süren seçimi CHP adayı Sibel Tan Çetinkaya kazanmıştı. Zaman zaman gerilimin arttığı, tartışmaların yaşandığı seçimin 4. turunda Sibel Tan Çetinkaya geçerli oyların 22'sini, Cumhur İttifakı adayı Dündar Ziya Gültekin ise 18 oy almıştı. AK PARTİ İTİRAZ ETTİ Seçimin ardından, AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir sebepsiz yere bazı oyların geçersiz sayıldığını öne sürerek sonuca itiraz edeceklerini açıklamıştı. AK Partili meclis üyelerinin itirazını İstanbul 2. İdare Mahkemesi sonuçlandırdı ve 'telafisi güç zararlar oluşabileceği' gerekçesiyle yürütmeyi durdurma kararı verdi. İTİRAZ REDDEDİLDİ, SEÇİM CUMARTESİ YENİLENECEK İdare Mahkemesi kararına Üsküdar Belediye Başkanvekili Sibel Tan Çetinkaya'nın avukatları itiraz etti. Bu itiraz Bölge İdare Mahkemesi'nce reddedildi. Bunun üzerine yeni seçim tarihi de belirlendi. İstanbul Valiliği, Üsküdar Belediye Başkanvekilliği seçiminin 5 Eylül Cumartesi yapılmasına karar verildiğini açıkladı. İstanbul-Anka

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