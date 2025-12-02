Künyesi ortaya çıktı

Çanakkale Savaşları’nın kahramanlarından Seyit Onbaşı’nın (Seyit Çabuk) Birinci Dünya Savaşı sırasında Edremit Askerlik Şubesi’ne teslim olduğu döneme ait askerlik kaydı ve fotoğrafı ortaya çıktı.

Gelibolu Tarihî Alan Başkanlığı’nın yürüttüğü araştırmalar sonucu bulunan belge ve fotoğraf, Seyit Onbaşı Anıt Müzesi’ne teslim edildi. Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, bu çalışmalarla kahramanları unutturmayacaklarını belirtti. Seyit Onbaşı’nın 3. kuşak torunu Muhammet Yıkar ise 20 yaşındaki dedesinin gençlik fotoğrafını ilk kez gördüğünü söyleyerek duygusal anlar yaşadı. AA

