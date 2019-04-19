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25 NİSAN 2019 PERŞEMBE - YIL: 50

Leyle-i Berat idrak edilecek

19 Nisan 2019, Cuma
Mübarek üç aylardan Şaban ayının 14’üncü gününü 15’ine bağlayan gece olan Leyle-i Berat, bu gece idrak edilecek.

Şaban-ı Muazzam’da Berat Gecesi

Ramazanın müjdecisi kabul edilen Berat Gecesi bu gece (19 Nisan) idrak edilecek. Leyle-i Berat, 8 Mart’ta başlayan üç ayların ikincisi Şaban ayının 15’inci gecesine denk geliyor. “Beraet” kelimesinin kısaltılmış ifadesi olan berat, İslâm inancına göre günahlardan arınma, temize çıkma, ilâhî af ve rahmete nail olma anlamlarına geliyor. Ayrıca hicretin ikinci senesi Şaban ayının 15’inci günü, Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed (asm) ziyaret için gittiği Beni Seleme yurdundaki mescidde öğle namazının ikinci rekâtını kılarken, kıblenin Mescid-i Aksa’dan Mescid-i Haram yönünde değiştiği hakkında âyet indi. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed (asm) ile cemaatin bu esnada yönünü Kâbe’ye çevirmesiyle birliğin sembolü olan bu tarihî olay, Berat Gecesi’ni değerli kılan başlıca sebeplerden birini oluşturuyor.

Berat Gecesi’nde nasıl ibadet etmeli?

Resul-i Ekrem Efendimiz (asm) Şaban’ın on beşinci gecesinde: “Ya Aişe, bu gece nasıl bir gece, bilir misin?” buyurdu. Hz. Aişe (ra): “Allah ve Resulü daha iyi bilir.” dedi. Peygamber Efendimiz (asm): “Bu gece Nısf-u Şaban’dır. (Şaban ayının yarısıdır.) Dünya işleri ve kulların işleri bu gece Yüce Hakk’a arz edilir. Bu gece Cehennemden azat edilenlerin sayısı; kelb kabilesinin koyunlarının kılları sayısından daha fazladır. Bu gece bana ibadet yapmam için izin verir misin?” Hazret-i Aişe (ra): “Olur ya Resulallah!” dedi. Peygamber Efendimiz (asm) şöyle buyuruyor: “Şâban’ın 15. gecesi geldiğinde geceyi uyanık ibadetle, gündüzü de oruçlu olarak geçirin. O gece güneş battıktan sonra Allah rahmetiyle dünya semasına tecelli eder ve şöyle seslenir: ‘İstiğfar eden yok mu, affedeyim ve bağışlayayım. Rızık isteyen yok mu, rızıklandırayım! Başına bir musîbet gelen yok mu, sağlık ve afiyet vereyim!’ Bu, tan yerinin ağarmasına kadar böylece devam eder.”

Bediüzzaman: Kur’ân’la, istiğfar ve salâvatla meşgul olmalı

Bir mektubunda ehl-i îmân ve ehl-i hizmetin her bir gecesinin, Leyle-i Mi’rac, Leyle-i Berat ve Leyle-i Kadir kadar kıymettar olmasını Cenâb-ı Hak’tan niyaz eden Bediüzzaman Hazretleri, Berat Gecesi’nin mahiyetini ve bu gecede neler yapacağımızı şöyle ifade eder: “Bu gelen gece olan Leyle-i Berat, bütün senede bir kudsî çekirdek hükmünde ve mukadderat-ı beşeriyenin programı nev’inden olması cihetiyle Leyle-i Kadr’in kudsiyetindedir. Herbir hasenenin Leyle-i Kadir’de otuz bin olduğu gibi, bu Leyle-i Berat’ta her bir amel-i sâlihin ve her bir harf-i Kur’ân’ın sevabı yirmi bine çıkar. Sair vakitte on ise, şuhur-u selâsede yüze ve bine çıkar. Ve bu kudsî leyali-i meşhurede on binler, yirmi bin veya otuz binlere çıkar. Bu geceler, elli senelik bir ibadet hükmüne geçebilir. Onun için elden geldiği kadar Kur’ân’la ve istiğfar ve salâvatla meşgul olmak büyük bir kârdır.” Berat Geceniz mübarek olsun. Âmin.

 

AA

Etiketler: berat gecesi
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