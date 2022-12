Masumiyet karinesi hukukun vazgeçilmez ilkesidir

Eski Yargıtay Birinci Başkanı Prof. Dr. Sami Selçuk, çağdaş hukukun adli yanılgıları önlemek için vazgeçilemez ilkeler meydana getirdiğine vurgu yaptı.

Karar’da bir yazı kaleme alan Selçuk, “Yazının başında hemen belirtelim ve hiç mi hiç unutmayalım ki, adalet tarihi, insanlığın ortak kaygılarının tarihidir. Bu bilince erişmek için ille de, Dreyfus, Rosenbergler gibi davaların gerilimlerini yaşamaya gerek yoktur (Ayrıntılı bilgi için bkz. Floriot, René, Les erreurs judiciai­res, Paris, 1968). Çünkü bu örnekleri bilmek yeterlidir, bilinçli her insan, özellikle de her hukukçu için. Nitekim adli yanılgıları önlemek için çağdaş hukuk, vazgeçilemez ilkeler yaratmıştır. Bunların başında hiç kuşkusuz “suçluluğu kesinleşinceye değin herkes suçsuzdur” küresel ilkesi gelir. İki bin yıllık geçmişi olan bu ilke, çağımızda artık anayasal boyuta ulaşmıştır: “Suçluluğu (mahkemece) hükmen belirleninceye değin kimse suçlu sayılmaz.” (Anayasa, m. 38). Dünyanın her ülkesinde bilinen bu küresel ve anayasal ilkenin adı “SUÇSUZLUK (MASUMLUK) KARİNESİDİR.” ifadelerini kullandı.