"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
18 TEMMUZ 2019 PERŞEMBE - YIL: 50

Meclis’e saygı bu mu?

18 Temmuz 2019, Perşembe 22:15
Cumhurbaşkanı yardımcısı Fuat Oktay’ın, soru önergelerine dair, “Saygı gereği yanıtlanıyor” sözlerini istatistikler doğrulamıyor. Bu ise, ‘Meclis’e saygı bu mu?” sorusunu sorduruyor.

Cumhurbaşkanı yardımcısı Fuat Oktay’ın, soru önergelerine dair, “Saygı gereği yanıtlanıyor” sözlerini istatistikler doğrulamıyor. Buna göre, 1999-2002 yılları arasını kapsayan 21’inci yasama döneminde önergelerin yanıtlanma oranı yüzde 86,94 iken bu oran, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine geçilen 2018 ve 2019 yıllarında yüzde 5,69’a geriledi.  Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile gensoru ve sözlü soru önergesi uygulamarı ortadan kalktı.

Milletvekillerinin “bilgi alma yöntemi” olarak yazılı soru önergesi kaldı. Ancak yazılı soru önergelerinin yanıtlanma oranı AKP iktidarı döneminde sürekli azaldı, Cumhurbaşkanlığı Hükümet sisteminde de yüzde 5’e kadar geriledi. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda 11’inci Kalkınma Planı’nın görüşmeleri sırasında muhalefet milletvekillerinin, “Sorularımıza yanıt verilmiyor” eleştirilerine karşılık veren Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, iktidarın ve Cumhurbaşkanlığı’nın “TBMM’ye olan saygı gereği” önergeleri yanıtladığını öne sürdü.

BirGün’ün haberine göre, Oktay, “Cumhurbaşkanlığı, Yardımcılığı ve Bakanlıklar olarak yasal düzenlemelerin gereği olduğu kadar TBMM’ye duyulan saygının gereği olarak da bugüne kadar gelen soru önergelerine cevap verilmektedir. Şüphesiz, milletvekillerimizin soru önergesi vermesi Anayasal bir haktır” dedi. Oktay’ın “Saygı gereği yanıtlanıyor” sözlerini istatistikler doğrulamıyor. Buna göre, 1999-2002 yılları arasını kapsayan 21’inci yasama döneminde önergelerin cevaplanma oranı yüzde 86,94’ken bu oran, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine geçilen 2018 ve 2019 yıllarında yüzde 5,69’a geriledi. TBMM Başkanlığı’na sunulan 14 bin 408 yazılı soru önergesinin yalnızca 821’i süresi içerisinde cevaplandırıldı.

Uçurum var

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, yaptığı değerlendirmede, “AKP öncesi iktidarların önergeleri cevaplama oranı ile AKP’nin cevaplama oranı arasında uçurum var” dedi.

Önergelerin 15 gün içerisinde cevaplanmasının Anayasal bir zorunluluk olduğunu ancak bunun gerçekleşmediğini bildiren Özel, “Soru önergelerine verilen yanıtların kalitesi ve önergelerin süresi içinde yanıtlanıp yanıtlanmadığı parlamentonun gücüyle doğru orantılıdır. Türkiye’de ne yazık ki yasama organı, yürütme organının güdümündedir ve bir tek adam rejiminde, Parlamento Başkanı’nın yürütmenin başıyla aynı partiden olması, o başkanın parlamentonun hakkını ve hukukunu korumasına engel teşkil etmektedir” dedi.

Okunma Sayısı: 280
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Erbil Emniyet Müdürlüğü saldırıyı düzenleyenlerden birinin kimliğini yayınlandı

    Trump: İran'a ait bir İHA düşürdük

    Tercih süreci için tavsiyeler

    Bu faturalarla yaşanmaz

    Meclis’e saygı bu mu?

    Bakanlık, kayyum şirketlerini bilmiyor

    Trump: Şuan yaptırım konusuna bakmıyoruz

    Ruhani ABD ile ateşkes sağlanmasını istedi

    Osman Kavala'nın tutukluluğunun devamına karar verildi

    Lavrov İdlib hakkında açıklamalarda bulundu

    Güney Afrika ordusuna başörtüsü izni

    Endonezya İsrail'e boykot çağrısında bulundu

    Avrupa Parlamentosu'ndan Rusya ve ABD'ye çağrı

    Adaletin ideolojisi olmaz

    Sudan'da krizi bitirecek adım

    Bakan Turhan'dan 'Doğu Akdeniz' açıklaması

    Tek adam rejimi için devre dışı bırakıldım

    ABD'li senatör Schumer: FaceApp FBI tarafından soruşturulsun

    Eren Bülbül, Bedirhan Bebek ve son olarak Ayaz - Nupelda kardeşler ve diğerleri...

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Yeni sistemin bir yılı ve hukuktaki enkaz
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    'Torba teklif' kabul edildi
    Süleyman KÖSMENE

    Cennetin kapısını açan anahtar
    M. Latif SALİHOĞLU

    45 günlük sabrın sevabı, feyzi, bereketi...
    Ahmet BATTAL

    Adalete İlyas Doğan katkısı
    Mikail YAPRAK

    Darbeye lânet, hukuka dâvet
    Genel

    Normalleşme fırsatı kaçmasın
    Faruk ÇAKIR

    Eğitimdeki üzücü tablo
    Genel

    Tek adam rejimi için devre dışı bırakıldım

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2019, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.