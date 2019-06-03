Meryem Tortuk’u rahmetle anıyoruz

Yazarımız Meryem Tortuk’u vefatının 3. senesinde rahmetle yâd ediyoruz.

Gazetemiz yazarlarından biri olan Tortuk, bir dönem Can Kardeş Dergisi’nin yayın koordinatörlüğünü yapmıştı. Yazar Meryem Tortuk, gazete ve dergilerdeki yazılarıyla ve kitaplarıyla okurlarına ulaşıyordu. 2005 senesinde yakalandığı kanser hastalığıyla 11 yıl mücadele eden Tortuk, 31 Mayıs 2016 tarihinde rahmete yürüdü. Tortuk, hastalığını, “Son birkaç gündür bu gerçekle yüzleşiyorum. Bir hastalık ne kadar çok değiştirirmiş meğer insanın içini. Yeniden yapılandırıp, zenginleştirirmiş. Tabiî ki sizleri esirgesin Rabbim. Hasta olmadan, nefsimizin elinde hastalanan kalbimizi görebilmeyi nasip etsin. Hepinizden duâ istiyorum” ifadelerini kullandığı bir yazıyla duyurmuştu. İstanbul - Yeni Asya

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