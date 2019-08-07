Öğrenci olarak dönüyorlar

OHAL döneminde yayımlanan Kanun Hükmünde Kararnamelerle ihraç edilen barış bildirisi imzacısı akademisyenlerden bazıları üniversitelere öğrenci olarak geri dönüyor.

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Anayasa Kürsüsü’nde çalıştığı sırada 7 Şubat 2017’de yayımlanan KHK ile ihraç edilen Mülkiyeliler Birliği Başkanı Dinçer Demirkent, Ankara Üniversitesi Dil Tarih Coğrafya Fakültesi (DTCF) Tarih Bölümü’nü kazandı. Gazete Duvar’ın haberine göre, Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde araştırma görevlisiyken ihraç edilen Canberk Gürer Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Peyzaj Mimarlığı bölümüne, Ankara Üniversitesi’nden ihraç edilen araştırma görevlisi Onur Can Taştan da Hacettepe Üniversitesi Alman Dili ve Edebiyatı bölümüne yerleşmeye hak kazandı. Üniversite sınavına tekrar girmeye karar verdiğinde Siyasal Bilgiler Fakültesi’ne girmeyi düşündüğünü söyleyen Demirkent, sonrasında fikrinin değişmesini ise şu sözlerle açıkladı, “Oraya dönmenin, orada bizim soluduğumuz havaya benzer bir havayı soluyamayacak olmanın beni mutsuz edeceğini düşündüm. Yine de Ankara Üniversitesi’ne girip üniversite olmayan bir üniversiteyi üniversite haline getirmeye çabalayacağız.”

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