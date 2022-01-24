OHAL Komisyonu lağvedilsin, kararları yok sayılsın

Olağanüstü Hal (OHAL) İşlemleri İnceleme Komisyonu’nun görev süresinin bir yıl uzatılmasına ilişkin kararı değerlendiren KHK’lı Platformları Birliği’nden şu açıklama yapıldı:

“Kuruluşundan çalışma tarzına, aldığı kararlardan varlık nedenine kadar, her açıdan hukuksuz olan OHAL İnceleme Komisyonunun görev süresinin uzatılması bir yana, 1. OHAL komisyonu lağvedilmeli ve tüm kararları yok sayılmalıdır. 2. Tüm OHAL/KHK mağdurları için iade-i itibar yapılmalı ve resmi olarak özür dilenmelidir. 3. Tüm KHK’lılar ivedilikle “kayıtsız ve şartsız” mesleğe iade edilmelidir. 4. KHK’lıların maddî ve manevî kayıpları tazmin edilmelidir. 5. KHK’lıların kanuna uygun şekilde kurum içi soruşturmaları yapılmalı ve gerekli olması halinde bağımsız ve tarafsız adil mahkemelerde yargılanmalıdır.”

Kayıplar telafi edilmeli

Açıklamanın diğer maddeleri şu şekilde: “6. Pasaportları iade edilmeli ve yurtdışı çıkış yasakları kaldırılmalıdır. 7. Siyasi gerekçelerle eğitim hakları elinden alınan, cezaevinde olduğu için eğitimine devam etmesi engellenen öğrencilerin kayıplarının telâfi edilmelidir. 8. Tüm KHK’ların iptali ile görevine dönen kamu çalışanlarına, ihraç sonrasında taşınmak zorunda kaldığı şehir göz önünde bulundurularak görev yeri tercih hakkı sunulmalıdır. 9. KHK’lar sonrasında yaşanan insan hakları ihlâllerine ve travmalara bağlı olarak hastalık, intihar, işkence gibi nedenlere bağlı olarak yaşamını yitiren KHK’lıların hak edilmiş maaş, emeklilik, yıpranma payı, tazminat vb., tüm hakları ailelerine tazmin edilmelidir.”

İstanbul - Yeni Asya